Врач Сухорукова: клубника поднимает настроение и помогает похудеть

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клубника

Клубника всегда ассоциируется с летом и солнцем и способна поднять настроение. Она является природным антидепрессантом, рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.

— Клубника (…) нормализует обмен веществ, защищает сердечно-сосудистую систему, полезна для десен, защищает от головной боли, поскольку содержит вещества, близкие к составу аспирина. Улучшает пищеварение и способствует снижению веса, — отметила медик.

В клубнике содержится йод — этот важный микроэлемент участвует в работе щитовидной железы. Магний и калий в составе ягоды помогают работе сердечно-сосудистой системы.

— Клубника замедляет и процесс старения. Благодаря антиоксидантам разрушительное воздействие активного кислорода на клетки организма снижается,  — рассказала замглавного врача Центра общественного здоровья Лилия Кирилина.

Она тоже отметила, что клубнику можно использовать в качестве антидепрессантов — она повышает выработку серотонина и дофамина.

Польза клубники:

1. Богатый источник антиоксидантов. Клубника содержит много антиоксидантов, таких как витамин C и антоцианы, они помогают защищать организм от свободных радикалов и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

2. Антиоксиданты в клубнике имеют противовоспалительные свойства.

3. Клубника содержит флавоноиды, помогающие снизить уровень холестерина в крови и поддерживающие здоровье сердца.

4. Клубника содержит пищевые волокна, они способствуют нормализации пищеварения, предотвращают запоры и поддерживают здоровье кишечника.

5. Клубника содержит антоцианы, которые могут помочь улучшить когнитивные функции и защитить мозг от старения и нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

6. Клубника богата витамином C, а он, как известно, помогает укрепить иммунную систему и защитить организм от инфекций и простуды.

Сухорукова напомнила, что клубника может негативно влиять на эмаль зубов и усугублять течение кариеса. Кроме того, если употреблять клубнику натощак, то это может вызвать раздражение желудка. 

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