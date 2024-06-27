Терапевт Драпкина: чтобы заподозрить саркопению, посмотрите в зеркало. Как она отражается на внешности?

Дряблость и отвисание мышц на плечах и бедрах

«Усыхание» мышц голени

Провисание мышц под лопатками в виде «ламбрекенов»

Выпирающий живот

Шаткая походка

Гиподинамия

Дисбаланс гормонов (снижение тестостерона у мужчин и у женщин)

Дефицит коллагена

Недостаток витамина D

Уменьшение количества протеинов

Хронические воспалительные заболевания легких, щитовидной железы, заболеваний кожи, аллергические и аутоиммунные заболевания.

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