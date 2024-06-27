Терапевт Драпкина: чтобы заподозрить саркопению, посмотрите в зеркало. Как она отражается на внешности?

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ноги

По словам терапевта Оксаны Драпкиной, заподозрить саркопению можно, просто посмотрев на себя в зеркало. Об этом она написала в своем блоге.

Саркопения — атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, приводящее к постепенной потере мышечной массы и силы. Это возрастное заболевание.

Драпкина перечислила основные признаки:
  • Дряблость и отвисание мышц на плечах и бедрах
  • «Усыхание» мышц голени
  • Провисание мышц под лопатками в виде «ламбрекенов»
  • Выпирающий живот
  • Шаткая походка

К сожалению, саркопения не может быть обращена вспять. Однако можно предупредить ее развитие и замедлить уже начавшийся процесс, — отметила медик.

Что поможет:

1. Силовые тренировки. Врач назвала их «методом первой линии». Для пожилых подойдут тренировки с небольшими гантелями и эспандерами от двух до пяти раз в неделю длительностью до часа. Предварительно проконсультируйтесь с врачом!

2. Полноценное питание с достаточным количеством белка. Пожилым людям рекомендуется от 1,0 до 1,2 г. белка на кг массы тела в день. При наличии хронической болезни почек количество белка подбирается индивидуально.

Медики подчеркивают: если у вас постоянная усталость, трудности при поднятии тяжести, боли в позвоночнике, беспричинная потеря веса, необходимо обследоваться. Возможной причиной может являться саркопения. 

Раньше эти изменения начинались в возрасте 45 +, а в 70 лет ускорялись. В современном мире процессы регенерации и восстановления замедляются уже в 25 – 30 лет. Причина кроется в малоподвижном образе жизни и неправильном питании, но не только.

Возможные причины потери мышечной массы:
  • Гиподинамия
  • Дисбаланс гормонов (снижение тестостерона у мужчин и у женщин)
  • Дефицит коллагена
  • Недостаток витамина D
  • Уменьшение количества протеинов
  • Хронические воспалительные заболевания легких, щитовидной железы, заболеваний кожи, аллергические и аутоиммунные заболевания.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Оксана Драпкина
Оксана Драпкина
Медицина
Профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ
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Теги : саркопения, мышцы