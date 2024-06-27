Терапевт Драпкина: чтобы заподозрить саркопению, посмотрите в зеркало. Как она отражается на внешности?
По словам терапевта Оксаны Драпкиной, заподозрить саркопению можно, просто посмотрев на себя в зеркало. Об этом она написала в своем блоге.
Саркопения — атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, приводящее к постепенной потере мышечной массы и силы. Это возрастное заболевание.
Драпкина перечислила основные признаки:
- Дряблость и отвисание мышц на плечах и бедрах
- «Усыхание» мышц голени
- Провисание мышц под лопатками в виде «ламбрекенов»
- Выпирающий живот
- Шаткая походка
— К сожалению, саркопения не может быть обращена вспять. Однако можно предупредить ее развитие и замедлить уже начавшийся процесс, — отметила медик.
Что поможет:
1. Силовые тренировки. Врач назвала их «методом первой линии». Для пожилых подойдут тренировки с небольшими гантелями и эспандерами от двух до пяти раз в неделю длительностью до часа. Предварительно проконсультируйтесь с врачом!
2. Полноценное питание с достаточным количеством белка. Пожилым людям рекомендуется от 1,0 до 1,2 г. белка на кг массы тела в день. При наличии хронической болезни почек количество белка подбирается индивидуально.
Медики подчеркивают: если у вас постоянная усталость, трудности при поднятии тяжести, боли в позвоночнике, беспричинная потеря веса, необходимо обследоваться. Возможной причиной может являться саркопения.
Раньше эти изменения начинались в возрасте 45 +, а в 70 лет ускорялись. В современном мире процессы регенерации и восстановления замедляются уже в 25 – 30 лет. Причина кроется в малоподвижном образе жизни и неправильном питании, но не только.
Возможные причины потери мышечной массы:
- Гиподинамия
- Дисбаланс гормонов (снижение тестостерона у мужчин и у женщин)
- Дефицит коллагена
- Недостаток витамина D
- Уменьшение количества протеинов
- Хронические воспалительные заболевания легких, щитовидной железы, заболеваний кожи, аллергические и аутоиммунные заболевания.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оксана Драпкина
Медицина
Профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ
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