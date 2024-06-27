Врач Малышева: почему тошнит при приеме российского аналога Оземпика

672 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/sick-woman-bed-keeping-hands-stomach-suffering-from-pain_4167097.htm#query=abdominal%20pain&position=15&from_view=search&track=robertav1_2_sidr
человек

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала препарат Квинсента «революция в лечении ожирения». По ее словам, это «русский Оземпик».

— Это семаглутид, глюкогонподобный гормон, специальное вещество, которое контролирует наше поведение и способствует снижению веса! — написала медик в своем блоге.

Один из известных побочных эффектов — тошнота. Малышева объяснила, почему так происходит. 

— Так как замедляется эвакуация содержимого из желудка ➡️ вы все время сыты. Если вы переедаете, то вас может тошнить. ➡️ Вас это должно привести к тому, что вы уменьшаете объем принимаемой пищи, — отметила она.

Возможны диарея, рвота, вздутие в животе.

Также можно говорить об особых побочных эффектах у пациентов с определенными заболеваниями. Например, при болезнях ЖКТ.

Вообще Оземпик назначают для снижения риска развития больших сердечно-сосудистых событий у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и высоким сердечно-сосудистым риском в качестве дополнения к стандартному лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Только по показаниям врача!

Есть данные, что как только люди перестают принимать препараты семаглутида, происходит резкое увеличение веса. Исследование, опубликованное в Diabetes, Obesity and Metabolism, сообщает о закономерности: большинство людей снова набирают вес в течение года после прекращения приема лекарства.

Противопоказания к применению Квинсенты (из инструкции):
  • Гиперчувствительность к семаглутиду 
  • Медуллярный рак щитовидной железы в анамнезе, в том числе в семейном
  • Множественная эндокринная неоплазия (МЭН) 2 типа
  • Сахарный диабет 1 типа (СД1)
  • Диабетический кетоацидоз

Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака

Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка

Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Елена Малышева
Елена Малышева
Медицина
телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор
Читать MedikForum.ru в
Малышева рассказала, какие болезни страшнее коронавируса
Малышева назвала два типа лекарств для лечения коронавирусной инфекции
Малышева объяснила, как лечить COVID-19 в домашних условиях
Теги : как похудеть, тошнота
Исследование: самый высокий риск развития диабета связан с воздействием яркого света с 00:30 до 6:00
Гастроэнтеролог Ильяшенко: лучший завтрак — это вареные яйца и овсянка
Врач Малышева назвала продукт с мощным онкологическим действием: раки