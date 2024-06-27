Врач Малышева: почему тошнит при приеме российского аналога Оземпика
Врач и телеведущая Елена Малышева назвала препарат Квинсента «революция в лечении ожирения». По ее словам, это «русский Оземпик».
— Это семаглутид, глюкогонподобный гормон, специальное вещество, которое контролирует наше поведение и способствует снижению веса! — написала медик в своем блоге.
Один из известных побочных эффектов — тошнота. Малышева объяснила, почему так происходит.
— Так как замедляется эвакуация содержимого из желудка ➡️ вы все время сыты. Если вы переедаете, то вас может тошнить. ➡️ Вас это должно привести к тому, что вы уменьшаете объем принимаемой пищи, — отметила она.
Возможны диарея, рвота, вздутие в животе.
Также можно говорить об особых побочных эффектах у пациентов с определенными заболеваниями. Например, при болезнях ЖКТ.
Вообще Оземпик назначают для снижения риска развития больших сердечно-сосудистых событий у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и высоким сердечно-сосудистым риском в качестве дополнения к стандартному лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Только по показаниям врача!
Есть данные, что как только люди перестают принимать препараты семаглутида, происходит резкое увеличение веса. Исследование, опубликованное в Diabetes, Obesity and Metabolism, сообщает о закономерности: большинство людей снова набирают вес в течение года после прекращения приема лекарства.
Противопоказания к применению Квинсенты (из инструкции):
- Гиперчувствительность к семаглутиду
- Медуллярный рак щитовидной железы в анамнезе, в том числе в семейном
- Множественная эндокринная неоплазия (МЭН) 2 типа
- Сахарный диабет 1 типа (СД1)
- Диабетический кетоацидоз
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Елена Малышева
Медицина
телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор
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