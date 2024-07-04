Врач Кабанов: болгарский перец можно есть не более одного в день и лучше запекать

высокое содержание витамина С;

наличие витаминов группы В, витамина А, калия, железа и других микроэлементов;

укрепление иммунитета;

защита от старения;

повышение уровня гемоглобина;

улучшение пищеварения благодаря наличию клетчатки.

гастрит и язва желудка в период обострения;

аллергия на перец.

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