Врач Кабанов: болгарский перец можно есть не более одного в день и лучше запекать
Сейчас сезон свежих овощей, и многие стремятся «наесться впрок». Делать этого не стоит, особенно при заболеваниях желудка, печени и желчного пузыря.
Врач-диетолог Алексей Кабанов рассказал, какие овощи следует есть в небольших количествах.
— Болгарский перец – точно нужно употреблять не более одного в день, а лучше только в запеченном виде, — подчеркнул специалист.
Тем, кто страдает заболеваниями печени, желчного пузыря, а также повышенной кислотностью, лучше отказаться от употребления перца, отметил Кабанов.
Томаты он назвал «крайне кислый продуктом», который может значительно повысить кислотность желудка. Помидоры не следует есть натощак и тоже ограничиться одним в сутки.
Вред ЖКТ могут нанести чеснок и лук, поэтому употреблять их стоит с особой осторожностью.
Овощи в дозированном количестве приносят огромную пользу для организма, главное — знать меру, отметил медик.
Врач-диетолог, нутрициолог, фитотерапевт Анжелика Дюваль тоже отмечала, что сладкий перец в некоторых случаях может навредить. Он содержит алкалоиды, которые следует исключить из рациона всем страдающим заболеваниями печени, почек, выделительной системы.
— Также перцы не рекомендуется употреблять при аритмии, стенокардии, болезнях суставов, гастрите в острой фазе, язвенных заболеваниях, — сказала Дюваль.
Полезные свойства болгарского перца:
- высокое содержание витамина С;
- наличие витаминов группы В, витамина А, калия, железа и других микроэлементов;
- укрепление иммунитета;
- защита от старения;
- повышение уровня гемоглобина;
- улучшение пищеварения благодаря наличию клетчатки.
Противопоказания:
- гастрит и язва желудка в период обострения;
- аллергия на перец.
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