Врач Кабанов: болгарский перец можно есть не более одного в день и лучше запекать

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перец

Сейчас сезон свежих овощей, и многие стремятся «наесться впрок». Делать этого не стоит, особенно при заболеваниях желудка, печени и желчного пузыря.

Врач-диетолог Алексей Кабанов рассказал, какие овощи следует есть в небольших количествах.

— Болгарский перец – точно нужно употреблять не более одного в день, а лучше только в запеченном виде, — подчеркнул специалист.

Тем, кто страдает заболеваниями печени, желчного пузыря, а также повышенной кислотностью, лучше отказаться от употребления перца, отметил Кабанов.

Томаты он назвал «крайне кислый продуктом», который может значительно повысить кислотность желудка. Помидоры не следует есть натощак и тоже ограничиться одним в сутки.

Вред ЖКТ могут нанести чеснок и лук, поэтому употреблять их стоит с особой осторожностью.

Овощи в дозированном количестве приносят огромную пользу для организма, главное  — знать меру, отметил медик.

Врач-диетолог, нутрициолог, фитотерапевт Анжелика Дюваль тоже отмечала, что сладкий перец в некоторых случаях может навредить. Он содержит алкалоиды, которые следует исключить из рациона всем страдающим заболеваниями печени, почек, выделительной системы.

— Также перцы не рекомендуется употреблять при аритмии, стенокардии, болезнях суставов, гастрите в острой фазе, язвенных заболеваниях,сказала Дюваль.

Полезные свойства болгарского перца:
  • высокое содержание витамина С;
  • наличие витаминов группы В, витамина А, калия, железа и других микроэлементов;
  • укрепление иммунитета;
  • защита от старения;
  • повышение уровня гемоглобина;
  • улучшение пищеварения благодаря наличию клетчатки.

Противопоказания:
  • гастрит и язва желудка в период обострения;
  • аллергия на перец.

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