Кардиолог Молчанова: малина и крыжовник снижают риск образования тромбов и улучшают работу сосудов
Летние ягоды снижают риск образования тромбов и улучшают работу кровеносных сосудов в целом. Об этом рассказала врач-кардиолог Ольга Молчанова.
Малина является одним из лидеров рейтинга самых полезных ягод для сердца и сосудов.
— Малина богата витамином С и, кроме того, в ней содержатся вещества наподобие аскорбиновой кислоты, которые предотвращают образование тромбов в сосудах, — отметила медик.
Много веществ, препятствующих образованию тромбов, в вишне, смородине, клубнике и ежевике.
Крыжовник называют северным виноградом, он, по словам специалиста, «чрезвычайно полезен».
— В нем содержится колоссальное количество витамина С и ценных веществ-биофлавоноидов. Старайтесь съедать в день хотя бы горсть крыжовника, — советует кардиолог.
Ресвератрол — природное соединение, которое обладает антиоксидантными свойствами. Оно встречается в различных продуктах, включая красное вино, ягоды, орехи и темный шоколад. Он защищает сердце и сосуды, снижает воспаление, улучшает функции мозга и поддерживает иммунную систему.
Признаки, указывающие на то, что нужно проверить состояние сосудов:
1. Боль или дискомфорт в области груди может указывать на проблемы с сердечными сосудами.
2. Одышка или утомляемость при физической нагрузке связаны с сужением артерий и недостаточным кровоснабжением.
3. Отеки в ногах или лодыжках могут быть признаком проблем с венами.
4. Повышенное давление может указывать на проблемы с артериями.
5. Частые головные боли или головокружение связаны с проблемами сосудов в голове.
6. Изменения в зрении, такие как размытость или потеря зрения, могут указывать на проблемы с сосудами в глазах.
7. Частые судороги или онемение в ногах или руках связаны с проблемами с периферическими сосудами.
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