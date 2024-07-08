Кардиолог Молчанова: малина и крыжовник снижают риск образования тромбов и улучшают работу сосудов

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ягоды

Летние ягоды снижают риск образования тромбов и улучшают работу кровеносных сосудов в целом. Об этом рассказала врач-кардиолог Ольга Молчанова.

Малина является одним из лидеров рейтинга самых полезных ягод для сердца и сосудов.

— Малина богата витамином С и, кроме того, в ней содержатся вещества наподобие аскорбиновой кислоты, которые предотвращают образование тромбов в сосудах, — отметила медик.

Много веществ, препятствующих образованию тромбов, в вишне, смородине, клубнике и ежевике.

Крыжовник называют северным виноградом, он, по словам специалиста, «чрезвычайно полезен».

— В нем содержится колоссальное количество витамина С и ценных веществ-биофлавоноидов. Старайтесь съедать в день хотя бы горсть крыжовника,советует кардиолог.

Ресвератрол — природное соединение, которое обладает антиоксидантными свойствами. Оно встречается в различных продуктах, включая красное вино, ягоды, орехи и темный шоколад. Он защищает сердце и сосуды, снижает воспаление, улучшает функции мозга и поддерживает иммунную систему. 

Признаки, указывающие на то, что нужно проверить состояние сосудов:

1. Боль или дискомфорт в области груди может указывать на проблемы с сердечными сосудами.
2. Одышка или утомляемость при физической нагрузке связаны с сужением артерий и недостаточным кровоснабжением.
3. Отеки в ногах или лодыжках могут быть признаком проблем с венами.
4. Повышенное давление может указывать на проблемы с артериями.
5. Частые головные боли или головокружение связаны с проблемами сосудов в голове.
6. Изменения в зрении, такие как размытость или потеря зрения, могут указывать на проблемы с сосудами в глазах.
7. Частые судороги или онемение в ногах или руках связаны с проблемами с периферическими сосудами.

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Теги : малина, крыжовник, сосуды, тромбы