Эндокринолог Новикова: выпитая натощак вода запускает ЖКТ, стимулируя выработку ферментов
Утром первым делом следует выпить стакан воды комнатной температуры, чем раньше выработается эта привычка, тем лучше. Об этом рассказала врач-эндокринолог Наталья Новикова.
Утренний стакан воды способствует запуску ЖКТ, стимулируя выработку необходимых ферментов.
— Во время сна наши ферменты стоят в протоках, их необходимо заставить работать. И для этого надо попить воды, — отметила медик.
Затем мы завтракаем и получаем полный цикл пищеварения. В день рекомендуется выпивать два литра чистой воды, не считая компота, сока, кофе и так далее.
Какие еще эффекты имеет утренний стакан воды:
1. Гидратация. Во время сна организм теряет воду через дыхание и потоотделение. Необходимо восполнить запасы воды в организме и предотвратить обезвоживание.
2. Повышение энергии. Утром мы испытываем легкое обезвоживание, что может вызывать усталость и сонливость. Вода помогает оживиться, улучшает концентрацию и повышает энергию.
3. Поддержка пищеварения.
4. Очищение организма. Вода помогает вымывать токсины и отходы из организма.
По словам медиков, человек не всегда понимает, что нуждается в воде. Какие признаки укажут на обезвоживание?
Некоторые признаки обезвоживания могут включать:
- Сухость во рту и жажда
- Усталость и слабость
- Сухая кожа и губы
- Темная моча
- Головная боль
- Сухие глаза.
Иногда за чувством голода скрывается жажда, и бывает достаточно выпить стакан воды, чтобы перехотеть есть.
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