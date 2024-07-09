Эндокринолог Новикова: выпитая натощак вода запускает ЖКТ, стимулируя выработку ферментов

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вода

Утром первым делом следует выпить стакан воды комнатной температуры, чем раньше выработается эта привычка, тем лучше. Об этом рассказала врач-эндокринолог Наталья Новикова.

Утренний стакан воды способствует запуску ЖКТ, стимулируя выработку необходимых ферментов.

— Во время сна наши ферменты стоят в протоках, их необходимо заставить работать. И для этого надо попить воды, — отметила медик.

Затем мы завтракаем и получаем полный цикл пищеварения. В день рекомендуется выпивать два литра чистой воды, не считая компота, сока, кофе и так далее. 

Какие еще эффекты имеет утренний стакан воды:

1. Гидратация. Во время сна организм теряет воду через дыхание и потоотделение. Необходимо восполнить запасы воды в организме и предотвратить обезвоживание.
2. Повышение энергии. Утром мы испытываем легкое обезвоживание, что может вызывать усталость и сонливость. Вода помогает оживиться, улучшает концентрацию и повышает энергию.
3. Поддержка пищеварения.
4. Очищение организма. Вода помогает вымывать токсины и отходы из организма.

По словам медиков, человек не всегда понимает, что нуждается в воде. Какие признаки укажут на обезвоживание?

Некоторые признаки обезвоживания могут включать:
  • Сухость во рту и жажда
  • Усталость и слабость
  • Сухая кожа и губы
  • Темная моча
  • Головная боль
  • Сухие глаза.

Иногда за чувством голода скрывается жажда, и бывает достаточно выпить стакан воды, чтобы перехотеть есть.

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Теги : жажда, обезвоживание, вода натощак