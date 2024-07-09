Эндокринолог Новикова: выпитая натощак вода запускает ЖКТ, стимулируя выработку ферментов

Сухость во рту и жажда

Усталость и слабость

Сухая кожа и губы

Темная моча

Головная боль

Сухие глаза.

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