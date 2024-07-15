Дерматолог Иванов рассказал, почему водяную мозоль нужно проколоть в двух местях
Дерматовенеролог Роман Иванов рассказал, что не следует отрывать или отрезать верхний слой мозоли, поскольку он защищает «дно» от инфекции.
Небольшую водяную мозоль достаточно заклеить пластырем, она сама заживет в течение одной-двух недель.
— Покрышка пузыря служит естественной защитой от инфекции, и специально удалять ее не нужно, — отметил медик.
Если пузырь большой, то велика вероятность, что он порвется, образовав открытую рану. Случается это обычно в самый неподходящий момент. Большую, наполненную жидкостью мозоль можно аккуратно проколоть.
- Продезинфицируйте место прокола и, разумеется, руки.
- Проткните пузырь, сделав входное и выходное отверстия. Игла должна быть параллельно поверхности кожи.
- Накройте проколотую мозоль стерильной салфеткой и аккуратно выдавите жидкость.
- Промокните остатки жидкости и еще раз обработайте мозоль антисептиком.
Мозоль, которую вы прокололи, можно заклеить лейкопластырем или прикрыть стерильной повязкой. Менять повязку или пластырь нужно минимум 2 раза в сутки.
Если пузырек мозоли лопнул, разорвался, то остатки кожи нужно срезать ножницами, протертыми антисептиком, а саму рану тоже следует обработать. Далее - наложить повязку.
Если мозоль и кожа вокруг нее покраснели, начала выделяться мутная жидкость или гной, поднялась температура — значит, в рану попала инфекция. В этом случае нужно обратиться к врачу.
Мозоли образуются как защитная реакция кожи на трение или давление. Они часто возникают на руках и ногах, особенно при носке неудобной обуви или выполнении повторяющихся движений.
Как избежать образования мозолей:
Избегайте ношения тесной или неудобной обуви, которая может вызывать трение и давление на кожу. Выбирайте обувь, которая хорошо подходит по размеру и имеет достаточно амортизации.
Используйте защитные средства: подушечки, накладки или пластыри, чтобы снизить трение и давление на участках кожи.
Поддерживайте кожу в хорошем состоянии: ухаживайте за ней, регулярно увлажняйте ее и избегайте сухости.
Поддерживайте ногти в хорошем состоянии.
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