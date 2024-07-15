Дерматолог Иванов рассказал, почему водяную мозоль нужно проколоть в двух местях

Продезинфицируйте место прокола и, разумеется, руки.

Проткните пузырь, сделав входное и выходное отверстия. Игла должна быть параллельно поверхности кожи.

Накройте проколотую мозоль стерильной салфеткой и аккуратно выдавите жидкость.

Промокните остатки жидкости и еще раз обработайте мозоль антисептиком.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.