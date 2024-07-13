Доктор Мясников: если у вас обнаружили повышенный холестерин — проверьте щитовидку

Гипотиреоидизм — состояние, при котором щитовидная железа не производит достаточное количество гормонов щитовидной железы. Это может привести к замедлению обмена веществ и различным симптомам, таким как усталость, сонливость, вес прибавляется, снижение температуры тела, сухая кожа, проблемы с памятью и концентрацией, а также нарушения менструального цикла у женщин.Аутоиммунный тироидит — очень распространенная болезнь, отметил Мясников.— написал врач в своем блоге.Врачи назначают этим пациентам статины и часто видят побочное явление — мышечную слабость и боли. Дело в том, что и статины, и гипотиреоз могут вызывать мышечный дискомфорт, поэтому применение статинов при гипотиреозе увеличивают риски побочных явлений, причем многократно.— рекомендует Мясников.Повышенный уровень холестерина в крови может быть без симптомов и обычно обнаруживается только при сдаче анализов. Но все же симптомы имеются.1. Ксантомы. Желтые отложения жира, которые могут появиться в различных частях тела, часто вокруг глаз, локтей, коленей или пальцев.2. Артериальная гипертензия. Повышенный холестерин может быть связан с повышенным давлением, которое может привести к головным болям, головокружению, утомляемости или затруднению дыхания.3. Ангины. Некоторые люди с повышенным холестерином могут испытывать боли в груди или дискомфорт, что может быть признаком проблем с сердцем или кровеносными сосудами.4. Ксантелазмы. Это желтые отложения жира, которые могут появиться на веках глаз и могут быть связаны с повышенным холестерином.Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.