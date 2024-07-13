Врач Лебедева: высокий билирубин может указывать на проблемы с оттоком желчи. Как выявить скрытые заболевания?

желтуху,

зуд,

темную мочу,

светлый кал,

утомляемость,

потерю аппетита

боль в правом верхнем квадранте живота.

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