Врач Лебедева: высокий билирубин может указывать на проблемы с оттоком желчи. Как выявить скрытые заболевания?
Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рекомендует сдавать анализы и проходить медицинский осмотр на постоянной основе. Это поможет выявить скрытые заболевания.
Первое — биохимический анализ крови. Это метод лабораторной диагностики, позволяющий оценить работу печени, почек, поджелудочной железы, желчного пузыря и других внутренних органов, выявить воспалительный процесс, а также нарушение водно-солевого обмена и дисбаланс микроэлементов.
— Билирубин (прямой + общий): нормальный уровень: 3,4 - 17,1 мкмоль/л. Высокий билирубин может указывать на проблемы с оттоком желчи или её образованием, — отметила Лебедева в своем блоге.
Холестерин:
ЛПВП: 1,2 - 2,7 ммоль/л, ЛПНП: менее 2,5 ммоль/л, Общий: <5 ммоль/л.
Высокий уровень холестерина обычно связан с холестазом, он может быть вызван камнями в желчном пузыре или заболеваниями печени.
АЛТ и АСТ: Норма АЛТ до 42 Ед/л, АСТ до 37 Ед/л. Повышение указывает на повреждения печени.
Триглицериды и общий белок. Триглицериды повышены при вирусных гепатитах и циррозе. Пониженный уровень общего белка указывает на снижение синтетической функции печени.
Мочевина. Норма: 2,5-8,3 ммоль/л. Снижение уровня может указывать на заболевания печени, такие как цирроз.
Также обязательно сделайте УЗИ и копрограмму, советует врач.
Подробнее о холестазе.
Это состояние, при котором происходит нарушение образования, транспортировки или выведения желчи из печени. Холестаз может быть вызван различными причинами, включая заболевания печени, желчных путей или поджелудочной железы.
Симптомы холестаза могут включать:
- желтуху,
- зуд,
- темную мочу,
- светлый кал,
- утомляемость,
- потерю аппетита
- боль в правом верхнем квадранте живота.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Диляра Лебедева
Медицина
врач-гастроэнтеролог
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