Врач-гастроэнтеролог Лебедева: не ешьте ничего жирного перед сдачей крови
Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, как правильно подготовиться к сдаче биохимического анализа крови. Она призывает не есть жирную пищу и не употреблять алкоголь накануне визита в лабораторию.
Ключевые правила для того, чтобы результаты получились максимально достоверными:
1. Сдавать кровь строго натощак. Не ешьте в течение 8–12 часов до забора крови. Можно пить негазированную воду.
2. Накануне исследования не следует есть жирную пищу и употреблять алкоголь.
3. Исключите физические нагрузки и курение за 30 минут до исследования.
— Лабораторный метод диагностики, который позволяет оценить работу конкретных внутренних органов, особенности метаболизма, систему кроветворения, уровень микроэлементов, — написала медик в своем блоге.
Биохимический анализ крови — это метод лабораторной диагностики, позволяющий оценить работу внутренних органов (печени, почек, поджелудочной железы, жёлчного пузыря и других), метаболизм (обмен липидов, белков, углеводов) и потребность в микроэлементах. Этот анализ проводится для контроля состояния здоровья и после перенесённых инфекционных или соматических заболеваний.
Результаты биохимического анализа крови могут включать следующие показатели:
Общий белок — отражает состояние белкового обмена и функции печени.
Гемоглобин — основной компонент эритроцитов, отвечающий за транспорт кислорода.
Гаптоглобин — белок плазмы крови, связывающий гемоглобин при его избытке.
Глюкоза — основной источник энергии для клеток организма.
Мочевина — продукт распада белков, отражает функцию почек.
Креатинин — показатель работы мышц и почек.
Холестерин — участвует в синтезе гормонов и клеточных мембран.
Билирубин — пигмент, образующийся при распаде гемоглобина, отражает функцию печени.
АлАТ (АЛТ) — фермент, участвующий в обмене аминокислот, указывает на функцию печени.
АсАТ (АСТ) — фермент, участвующий в обмене аминокислот, указывает на функцию сердца и мышц.
Липаза — фермент, расщепляющий жиры, участвует в переваривании пищи.
Альфа-амилаза — фермент, расщепляющий крахмал и гликоген, участвует в пищеварении.
Панкреатическая амилаза — фермент, вырабатываемый поджелудочной железой, участвует в переваривании пищи.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Диляра Лебедева
Медицина
врач-гастроэнетеролог
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