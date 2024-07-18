Эксперт Курбатова: натуральные сливки укрепляют сердце и улучшают работу мозга
По словам эксперта по сертификации продукции Екатерины Курбатовой, натуральные сливки помогут нормализовать работу сердечно-сосудистой системы и улучшить функции головного мозга. Они также положительно влияют на качество сна и состояние кожи.
— В отличие от других производных молока в сливках содержится наибольшее количество фосфатида лецитина, который ускоряет окислительные процессы, улучшает работу головного мозга, сердечно-сосудистой системы и способствует лучшему усвоению витаминов A, E, K и D, — отметила специалист.
По способу тепловой обработки сырья сливки бывают пастеризованными и стерилизованными. У стерилизованных сливок кальций и фосфор в процессе приготовления меняют химическую структуру, а аскорбиновая кислота разрушается.
Польза натуральных сливок:
- Восстанавливают нервную систему.
- Укрепляют кости и зубы.
- Нормализуют сон.
- Обеспечивают организм энергией.
- Нормализуют уровень холестерина.
- Замедляют процесс старения.
- Улучшают качество кожи.
Кроме того, сливки богаты жирами, которые являются источником энергии. Они могут быть полезны для людей, которые нуждаются в дополнительных калориях, например, при восстановлении после болезни или для спортсменов.
Возможный вред натуральных сливок:
Высокое содержание жиров и калорий. Сливки содержат высокий уровень жиров и калорий, поэтому их употребление в больших количествах может привести к набору веса и повышению уровня холестерина в крови. Людям с ожирением или высоким уровнем холестерина рекомендуется употреблять сливки с осторожностью или воздержаться от их употребления.
Аллергические реакции на молочные продукты.
Пищевые ограничения. Людям, которые следуют определенной диете по состоянию здоровья, рекомендовано ограничить или исключить сливки из своего рациона.
Медики советуют относиться к сливкам как к деликатесу, чтобы не навредить фигуре и здоровью в целом.
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