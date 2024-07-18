Эксперт Курбатова: натуральные сливки укрепляют сердце и улучшают работу мозга

Восстанавливают нервную систему.

Укрепляют кости и зубы.

Нормализуют сон.

Обеспечивают организм энергией.

Нормализуют уровень холестерина.

Замедляют процесс старения.

Улучшают качество кожи.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.