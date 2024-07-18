Гепатолог Вялов: если плохо мыть овощи, можно заразиться печеночным сосальщиком

боль в правом подреберье,

увеличение печени,

желтуха,

утомляемость и потеря веса

иногда — печеночная недостаточность.

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