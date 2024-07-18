Гепатолог Вялов: если плохо мыть овощи, можно заразиться печеночным сосальщиком
Врач-гастроэнтеролог и гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов рассказал, как люди заражаются печеночным сосальщиком.
— Получить такого прекрасного сосальщика можно с водой, травой или плохо помытыми овощами. Еще можно получить сосальщика, часто общаясь с улитками или купаясь в загрязненных водоемах, — написал медик в своем блоге.
Печеночный сосальщик — паразитический червь Fasciola hepatica, который инфицирует печень человека и животных. Он может вызывать серьезные заболевания, например, фасциолез.
Человек может заразиться печеночным сосальщиком, употребляя загрязненные пищевые продукты. Черви проникают в организм через пищеварительную систему и мигрируют в печень.
У людей с фасциолезом наблюдаются следующие симптомы:
- боль в правом подреберье,
- увеличение печени,
- желтуха,
- утомляемость и потеря веса
- иногда — печеночная недостаточность.
Для предотвращения заражения печеночным сосальщиком рекомендуется употреблять только безопасные продукты питания, мыть руки и избегать контакта с загрязненной водой.
— Сосальщиков сначала нужно найти и только после этого вылечить. В противном случае можно долго лечить то, чего нет, или не вылечить то, что есть. Лечение представляет собой курс противопаразитарных таблеток, — подчеркнул Вялов.
Для выявления фасциол берется образец крови и проводится иммуноферментный анализ (ИФА). На ранней стадии заболевания это единственный способ достоверно определить, есть ли фактическое заражение трематодами
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Сергей Вялов
Медицина
Врач-гастроэнтеролог и гепатолог, кандидат медицинских наук
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