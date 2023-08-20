Врач Вялов назвал ошибку в питании мужчин, притягивающую рак

слабость, быстрая утомляемость;

резкое необоснованное похудение;

отсутствие аппетита;

отвращение к мясной пище;

поносы, запоры;

примеси в кале (кровь, слизь, гной);

ноющие или схваткообразные боли в животе.

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