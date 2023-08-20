Врач Вялов назвал ошибку в питании мужчин, притягивающую рак
Врач-гастроэнтеролог и гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов рассказал, что так называемая «мужская диета» может приводить к серьезным проблемам со здоровьем. Речь идет о малом количестве клетчатки, потребляемой с овощами.
По словам врача, если в рационе достаточно клетчатки, то этот факт уменьшает риск развития злокачественной опухоли и вероятности смерти от рака кишечника, легких и предстательной железы.
Белки, жиры,углеводы практически полностью всасываютсяв начале пищеварительногопроцесса, так что и в кишечникеостается только клетчатка из растений. Для нормальнойработы кишечника необходима клетчатка, например, та, которую мы получаем из овощей.
— Не все мужчины любят овощи, чаще их образ связан с брутальным грилем, шашлыком или мясом. В европейских странах и у нас тоже мужчины едят слишком мало овощей. В итоге страдают все. Овощи — это нормальное условие работы кишечника. Их отсутствие приводит к запорам, — сообщили медик в своем блоге.
Необходимое количество овощей зависит от содержания в них клетчатки — нужно около 30 граммов в день.
— В среднем, в 100 граммах овощей от 7 до 10 процентов клетчатки. Значит, съедать 300-400 граммов овощей в день для мужчины необходимость, — подчеркнул Вялов.
Онкология кишечника (колоректальный рак) занимает одну из главных позиций по частоте развития среди других видов злокачественных опухолей.
Симптомы рака кишечника:
- слабость, быстрая утомляемость;
- резкое необоснованное похудение;
- отсутствие аппетита;
- отвращение к мясной пище;
- поносы, запоры;
- примеси в кале (кровь, слизь, гной);
- ноющие или схваткообразные боли в животе.
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Сергей Вялов
Медицина
Гастроэнтеролог, гепатолог
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