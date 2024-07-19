Онколог Тиутан назвал первыми признаками рака усталость и необъяснимую потерю веса

Врач-онколог Тимоти Тиутан назвал общие возможные признаки рака, по которым можно заподозрить болезнь.Речь, в первую очередь, идет о необъяснимой потере веса. Если человек худеет, не меняя свой рацион и не увеличивая физическую нагрузку, не находясь в явном стрессе, это тревожный сигнал.О возможном развитии онкологического процесса может свидетельствовать постоянное чувство усталости, оно не проходит даже после сна и длительного отдыха.Еще два тревожных признака постоянная — сильная ночная потливость и немного повышенная температура.Все эти симптомы могут указывать на ряд других заболеваний, но провериться все же стоит, советует врач.Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какие виды рака проще всего предотвратить и как.Рак шейки матки. Решение — вакцинация против вируса папилломы человека.Меланома. Решение — защита кожи от УФ-лучей.Рак легкого и бронхов. Решение — отказ от курения.Рак печени. Решение — вакцинация против гепатита В, лечением гепатита С, отказ от алкоголя.Рак желудка. Решение — лечение от Helicobacter pylori, гастритов и язв желудка.Колоректальный рак. Решение — движение, правильное питание, отказ от переработанного мяса.Напомним общие признаки рака:1. Рак может вызывать общую слабость, она не исчезает даже после отдыха.2. Неконтролируемый рост раковых клеток обычно приводит к потере веса, даже если человек не меняет рацион питания и не увеличивает физическую активность.3. Рак вызывает изменения в аппетите, например, потерю интереса к пище или постоянное чувство голода. Иногда возникает отвращение к мясу.4. Рак может вызывать боли или дискомфорт в определенной области тела. Это связано с опухолью, которая давит на ткани или органы.5. Рак может вызывать изменения в коже: появление новых родинок, язв или изменений в цвете или текстуре кожи.6. Рак может вызывать изменения в кишечной или мочевой системе: кровь в стуле или моче, изменения в частоте мочеиспускания или проблемы с мочеиспусканием.7. Рак может вызывать необычные выделения из тела: кровь, гной и так далее.Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

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