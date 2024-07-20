Семь простых правил: врач Завьялова рассказала, как избежать сосудистой катастрофы

контролировать давление

быть физически активным

сбалансировать питание

контролировать уровень холестерина и сахара в крови

бросить курить

отказаться от алкоголя

быть внимательным к работе сердца, выявлять и лечить аритмию.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.