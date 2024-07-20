Семь простых правил: врач Завьялова рассказала, как избежать сосудистой катастрофы
Медицинский эксперт Марина Завьялова рассказала, как избежать сосудистой катастрофы и предотвратить инсульт. Иногда достаточно соблюдать семь простых правил.
Инсульт происходит, когда кровоснабжение в органе нарушено, что приводит к быстрому развитию симптомов и повреждению ткани. Это серьезное состояние, требующее немедленной медицинской помощи.
Существуют два основных вида инсульта — ишемический и геморрагический. Ишемический инсульт происходит, когда кровеносные сосуды, питающие мозг, заблокированы или сужены, что приводит к снижению кровоснабжения.
Геморрагический инсульт возникает, когда кровеносные сосуды в мозге разрываются, вызывая кровоизлияние.
— Профилактика инсульта заключается в нивелировании факторов риска развития данного заболевания. Воздействуя на них, можно предотвратить до 90 процентов случаев инсульта, — подчеркнула специалист.
Семь простых правил для защиты от инсульта:
- контролировать давление
- быть физически активным
- сбалансировать питание
- контролировать уровень холестерина и сахара в крови
- бросить курить
- отказаться от алкоголя
- быть внимательным к работе сердца, выявлять и лечить аритмию.
Главными факторами развития опасного для жизни состояния являются возраст, генетическая предрасположенность, гипертензия, аритмия. Спровоцировать инсульт могут сужение или закупорка сонных артерий и склонность к тромбам.
Симптомы инсульта могут включать потерю силы или паралич в одной стороне тела, нарушение речи или понимания, потерю зрения, головокружение, сильную головную боль и расстройства координации. Они могут проявляться внезапно и требуют немедленного вмешательства.
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