Семь простых правил: врач Завьялова рассказала, как избежать сосудистой катастрофы

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Медицинский эксперт Марина Завьялова рассказала, как избежать сосудистой катастрофы и предотвратить инсульт. Иногда достаточно соблюдать семь простых правил.

Инсульт происходит, когда кровоснабжение в органе нарушено, что приводит к быстрому развитию симптомов и повреждению ткани. Это серьезное состояние, требующее немедленной медицинской помощи.

Существуют два основных вида инсульта — ишемический и геморрагический. Ишемический инсульт происходит, когда кровеносные сосуды, питающие мозг, заблокированы или сужены, что приводит к снижению кровоснабжения. 

Геморрагический инсульт возникает, когда кровеносные сосуды в мозге разрываются, вызывая кровоизлияние.

— Профилактика инсульта заключается в нивелировании факторов риска развития данного заболевания. Воздействуя на них, можно предотвратить до 90 процентов случаев инсульта,подчеркнула специалист.

Семь простых правил для защиты от инсульта:
  • контролировать давление
  • быть физически активным
  • сбалансировать питание 
  • контролировать уровень холестерина и сахара в крови
  • бросить курить
  • отказаться от алкоголя
  • быть внимательным к работе сердца, выявлять и лечить аритмию.

Главными факторами развития опасного для жизни состояния являются возраст, генетическая предрасположенность, гипертензия, аритмия. Спровоцировать инсульт могут сужение или закупорка сонных артерий и склонность к тромбам.

Симптомы инсульта могут включать потерю силы или паралич в одной стороне тела, нарушение речи или понимания, потерю зрения, головокружение, сильную головную боль и расстройства координации. Они могут проявляться внезапно и требуют немедленного вмешательства.

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