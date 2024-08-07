Эндокринолог Павлова: недостаток сна приводит к ожирению и тревожному расстройству

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Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что недостаток сна ведет к развитию шести заболеваний. Она ссылается на исследование, которое длилось четыре года.

Исследователи изучили данные 7 тысяч человек. Особое внимание они обращали внимание на качество их сна, которое оценивали с помощью специальных умных браслетов. 

Участники носили браслеты постоянно на протяжении, как минимум, полугода.

По итогам исследования была выявлена связь между тем, насколько хорошо испытуемый спит, и повышенным риском развития нескольких болезней.

Нерегулярный сон на постоянной основе увеличивает вероятность появления серьезных болезней. Это:
  • тревожное расстройство, 
  • депрессия, 
  • гипертония, 
  • ожирение и гиперлипидемия.

Выявлена связь между продолжительностью сна и артериальной гипертензией, тяжелым депрессивным расстройством и генерализованным тревожным расстройством. Кроме того, плохой сон связан с преждевременным старением и набором лишнего веса. 

— Если ложиться после 23:00 и спать сильно больше/меньше восьми часов в сутки, можно сломать свои биологические часы, а с ними нарушить и функционирование всего организма. Тогда и выглядеть начнёшь хуже, и чувствовать себя тоже,отметила медик.

Количество сна, необходимое для хорошего самочувствия, зависит от возраста и индивидуальных потребностей. Общие рекомендации выглядят так:

  • Новорожденные (0-3 месяца): 14-17 часов в сутки.
  • Младенцы (4-11 месяцев): 12-15 часов.
  • Дети (1-2 года): 11-14 часов.
  • Дошкольники (3-5 лет): 10-13 часов.
  • Школьники (6-13 лет): 9-11 часов.
  • Подростки (14-17 лет): 8-10 часов.
  • Взрослые (18-64 года): 7-9 часов.
  • Пожилые люди (65 лет и старше): 7-8 часов.

Важно помнить, что качество сна также играет большую роль.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Зухра Павлова
Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог
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Теги : сон и бессонница, депрессия, тревожные расстройства