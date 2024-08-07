Эндокринолог Павлова: недостаток сна приводит к ожирению и тревожному расстройству

тревожное расстройство,

депрессия,

гипертония,

ожирение и гиперлипидемия.

Новорожденные (0-3 месяца): 14-17 часов в сутки.

Младенцы (4-11 месяцев): 12-15 часов.

Дети (1-2 года): 11-14 часов.

Дошкольники (3-5 лет): 10-13 часов.

Школьники (6-13 лет): 9-11 часов.

Подростки (14-17 лет): 8-10 часов.

Взрослые (18-64 года): 7-9 часов.

Пожилые люди (65 лет и старше): 7-8 часов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.