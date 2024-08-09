Панические атаки, тошнота: врач Лебедева рассказала, как выявить заболевание печени — Синдром Жильбера

Тошнота, снижение аппетита;

Пожелтение кожи и склер глаз;

Боли в животе;

Нарушения стула — запор, диарея, боль, непереносимость жиров, ГЭРБ;

Слабость, темные круги под глазами;

Снижение внимания, тревога, панические атаки, депрессия;

Повышенная усталость.

Синдром Жильбера — наследственное заболевание, связанное с нарушением обмена билирубина в печени. Он характеризуется периодическим повышением уровня неконъюгированного (непрямого) билирубина в крови, что может приводить к желтухе (пожелтению кожи и слизистых оболочек).Медик напомнила, что печень с желчью выводит в кишечник обезвреженные продукты. Этому способствуют ферменты, превращающие жирорастворимые токсины в водорастворимые.Структура и функции печени при синдроме Жильбера не нарушаются., — отметила Лебедева в своем блоге Врач советует: чтобы точно выявить болезнь, нужно сдать кровь на общий и непрямой билирубин. Если результаты у верхней границы референса, то пересдать через 2-3 недели вместе с другими показателями печени. Если снова высокий, нужно сделать ген тест — на его основании ставится диагноз.Билирубин — желтый пигмент, который образуется в результате распада гемоглобина, содержащегося в красных кровяных клетках (эритроцитах). Он является важным компонентом обмена веществ в организме и играет роль в процессе выведения отходов.Неконъюгированный (непрямой) билирубин — форма билирубина, которая не растворима в воде и образуется в результате распада гемоглобина. Она транспортируется в печень, где конъюгируется (превращается) в водорастворимую форму.Конъюгированный (прямой) билирубин — форма билирубина, которая была обработана в печени и теперь растворима в воде. Она выводится с желчью в кишечник.Читайте также: На уровне сердца: кардиолог Газизова рассказала, как нужно держать руку, чтобы правильно измерить у себя давление Ещё можно почитать: Врач Павлова рассказала, как распознать сахарный диабет по голосу

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