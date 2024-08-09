Панические атаки, тошнота: врач Лебедева рассказала, как выявить заболевание печени — Синдром Жильбера
Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, как выявить Сидром Жильбера — наследственное доброкачественное заболевание печени.
Синдром Жильбера — наследственное заболевание, связанное с нарушением обмена билирубина в печени. Он характеризуется периодическим повышением уровня неконъюгированного (непрямого) билирубина в крови, что может приводить к желтухе (пожелтению кожи и слизистых оболочек).
Медик напомнила, что печень с желчью выводит в кишечник обезвреженные продукты. Этому способствуют ферменты, превращающие жирорастворимые токсины в водорастворимые.
Структура и функции печени при синдроме Жильбера не нарушаются.
— Но при этом заболевании все токсины, обломки стройматериалов и нутриентов не выводятся полностью из организма и продолжают травить организм, — отметила Лебедева в своем блоге.
Симптомы:
- Тошнота, снижение аппетита;
- Пожелтение кожи и склер глаз;
- Боли в животе;
- Нарушения стула — запор, диарея, боль, непереносимость жиров, ГЭРБ;
- Слабость, темные круги под глазами;
- Снижение внимания, тревога, панические атаки, депрессия;
- Повышенная усталость.
Врач советует: чтобы точно выявить болезнь, нужно сдать кровь на общий и непрямой билирубин. Если результаты у верхней границы референса, то пересдать через 2-3 недели вместе с другими показателями печени. Если снова высокий, нужно сделать ген тест — на его основании ставится диагноз.
Билирубин — желтый пигмент, который образуется в результате распада гемоглобина, содержащегося в красных кровяных клетках (эритроцитах). Он является важным компонентом обмена веществ в организме и играет роль в процессе выведения отходов.
Неконъюгированный (непрямой) билирубин — форма билирубина, которая не растворима в воде и образуется в результате распада гемоглобина. Она транспортируется в печень, где конъюгируется (превращается) в водорастворимую форму.
Конъюгированный (прямой) билирубин — форма билирубина, которая была обработана в печени и теперь растворима в воде. Она выводится с желчью в кишечник.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Диляра Лебедева
Медицина
Врач-гастроэнтеролог
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