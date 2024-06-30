«Токсины как рукой сняло»: гастроэнтеролог Лебедева рассказала, как принимать расторопшу и аллохол для здоровья печени
Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева назвала пять недорогих средств для здоровья печени.
На первое место она поставила аллохол.
— Ваш лучший друг после праздников! Сделан из высушенной бычьей желчи (ой, как звучит!), но верьте, эффект ого-го! Принимайте после обильного обеда, — написала медик в своем блоге.
Урсофальк — урсодезоксихолевая кислота балансирует работу желудка. Лебедева рекомендует принимать один раз на ночь.
Бетаргин восстанавливает печень после тяжелых испытаний, справляется с интоксикацией и воспалениями. Принимать 1 саше в день.
— Расторопша: трижды в день и токсины как рукой сняло! — отметиласпециалист.
Холосас — концентрат шиповника. Он не только вкусный, но и улучшает вязкозть желчи и работу печени.
Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед применением, у всех средств имеются противопоказания.
Признаки заболевания печени:
- болевые ощущения в правом подреберье;
- астеническое состояние;
- мигрени;
- нарушение когнитивных функций;
- потливость;
- желтушность кожи;
- угри и высыпания;
- запоры или расстройства желудка.
- Кожный зуд, он усиливается к вечеру и во время теплого душа
- Пожелтение слизистых оболочек, склер, а в дальнейшем – кожи
- Потемнение мочи
- Светлый (иногда белый) кал
- Тяжесть, дискомфорт в правом подреберье.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Диляра Лебедева
Медицина
врач-гастроэнтеролог
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