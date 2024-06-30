«Токсины как рукой сняло»: гастроэнтеролог Лебедева рассказала, как принимать расторопшу и аллохол для здоровья печени

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врач

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева назвала пять недорогих средств для здоровья печени. 

На первое место она поставила аллохол.

 — Ваш лучший друг после праздников! Сделан из высушенной бычьей желчи (ой, как звучит!), но верьте, эффект ого-го! Принимайте после обильного обеда, — написала медик в своем блоге.

Урсофальк — урсодезоксихолевая кислота балансирует работу желудка. Лебедева рекомендует принимать один раз на ночь.

Бетаргин восстанавливает печень после тяжелых испытаний, справляется с интоксикацией и воспалениями. Принимать 1 саше в день.

— Расторопша: трижды в день и токсины как рукой сняло! — отметиласпециалист.

Холосас — концентрат шиповника. Он не только вкусный, но и улучшает вязкозть желчи и работу печени.

Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед применением, у всех средств имеются противопоказания.

Признаки заболевания печени:
  • болевые ощущения в правом подреберье;
  • астеническое состояние;
  • мигрени;
  • нарушение когнитивных функций;
  • потливость;
  • желтушность кожи;
  • угри и высыпания;
  • запоры или расстройства желудка.
Как заподозрить застой желчи?
  • Кожный зуд, он усиливается к вечеру и во время теплого душа
  • Пожелтение слизистых оболочек, склер, а в дальнейшем – кожи
  • Потемнение мочи
  • Светлый (иногда белый) кал
  • Тяжесть, дискомфорт в правом подреберье.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Диляра Лебедева
Диляра Лебедева
Медицина
врач-гастроэнтеролог
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