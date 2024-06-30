«Токсины как рукой сняло»: гастроэнтеролог Лебедева рассказала, как принимать расторопшу и аллохол для здоровья печени

болевые ощущения в правом подреберье;

астеническое состояние;

мигрени;

нарушение когнитивных функций;

потливость;

желтушность кожи;

угри и высыпания;

запоры или расстройства желудка.

Кожный зуд, он усиливается к вечеру и во время теплого душа

Пожелтение слизистых оболочек, склер, а в дальнейшем – кожи

Потемнение мочи

Светлый (иногда белый) кал

Тяжесть, дискомфорт в правом подреберье.

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