Положительно влияет на психическое здоровье: врач-диетолог Джутова рассказала о неочевидных свойствах меда
Мед оказывает влияет на психическое здоровье, например, может помочь в борьбе с депрессией. Об этом рассказала врач-диетолог Марьяна Джутова.
Полезные свойства меда известны очень давно. Обычно о них вспоминают, когда человек простужается.
— Мед может обладать терапевтическими эффектами на депрессию и другие психологические проблемы, — отметила Джутова.
Это может быть связано как с антистрессовыми свойствами меда, так и с его способностью повышать уровень серотонина.
Полифенолы, которые содержатся в меде, защищают от неврологических расстройств, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона.
Подробнее о пользе меда
- Омолаживающий эффект. Мед содержит витамины (например, B и C), минералы (кальций, магний и калий) и антиоксиданты, помогающие защищать клетки от повреждений.
- Антибактериальные свойства. Мед обладает природными антибактериальными и противовоспалительными свойствами.
- Улучшает пищеварение, облегчает симптомы гастрита и язвы.
- Является источником быстрых углеводов и может служить хорошим источником энергии.
- Может помочь при простудах и кашле, особенно в сочетании с теплой водой или чаем.
Медовую воду спортсмены пьют во время тренировки: она является источником энергии и за счет содержания магния и калия помогает избежать судорог в мышцах.
Мед успокаивает нервную систему, оказывает общеукрепляющее действие на организм, снижает тревожность и помогает победить бессонницу.
Важно помнить, что мед является сильным аллергеном. Еще он очень калориен, его чрезмерное употребление приводит к увеличению веса.
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