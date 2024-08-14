Положительно влияет на психическое здоровье: врач-диетолог Джутова рассказала о неочевидных свойствах меда

481 Фото: https://unsplash.com/photos/clear-glass-bottle-pouring-red-liquid-on-clear-drinking-glass-Rcj302Npzis
мед

Мед оказывает влияет на психическое здоровье, например, может помочь в борьбе с депрессией. Об этом рассказала врач-диетолог Марьяна Джутова.

Полезные свойства меда известны очень давно. Обычно о них вспоминают, когда человек простужается.

— Мед может обладать терапевтическими эффектами на депрессию и другие психологические проблемы, — отметила Джутова.

Это может быть связано как с антистрессовыми свойствами меда, так и с его способностью повышать уровень серотонина.

Полифенолы, которые содержатся в меде, защищают от неврологических расстройств, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Подробнее о пользе меда
  • Омолаживающий эффект. Мед содержит витамины (например, B и C), минералы (кальций, магний и калий) и антиоксиданты, помогающие защищать клетки от повреждений.
  • Антибактериальные свойства. Мед обладает природными антибактериальными и противовоспалительными свойствами.
  • Улучшает пищеварение, облегчает симптомы гастрита и язвы.
  • Является источником быстрых углеводов и может служить хорошим источником энергии.
  • Может помочь при простудах и кашле, особенно в сочетании с теплой водой или чаем.
Одна из главных функций меда –  повышение иммунитета, особенно в сезон вирусов и ОРЗ. Чай с медом помогает согреться, облегчает боль в горле, вечером в сочетании с молоком может быть отличным снотворным.

Медовую воду спортсмены пьют во время тренировки: она является источником энергии и за счет содержания магния и калия помогает избежать судорог в мышцах.

Мед успокаивает нервную систему, оказывает общеукрепляющее действие на организм, снижает тревожность и помогает победить бессонницу.

Важно помнить, что мед является сильным аллергеном. Еще он очень калориен, его чрезмерное употребление приводит к увеличению веса.

Читайте также: На уровне сердца: кардиолог Газизова рассказала, как нужно держать руку, чтобы правильно измерить у себя давление

Ещё можно почитать: Врач Павлова рассказала, как распознать сахарный диабет по голосу

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Врач Джутова: при склонности к депрессивным состояниям полезно есть бананы
5 полезных свойств меда для здоровья
Диетолог Джутова: еда после 18 часов не мешает похудению
Теги : мед, депрессия