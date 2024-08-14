Положительно влияет на психическое здоровье: врач-диетолог Джутова рассказала о неочевидных свойствах меда

Омолаживающий эффект. Мед содержит витамины (например, B и C), минералы (кальций, магний и калий) и антиоксиданты, помогающие защищать клетки от повреждений.

Антибактериальные свойства. Мед обладает природными антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Улучшает пищеварение, облегчает симптомы гастрита и язвы.

Является источником быстрых углеводов и может служить хорошим источником энергии.

Может помочь при простудах и кашле, особенно в сочетании с теплой водой или чаем.

Полезные свойства меда известны очень давно. Обычно о них вспоминают, когда человек простужается.Это может быть связано как с антистрессовыми свойствами меда, так и с его способностью повышать уровень серотонина.Полифенолы, которые содержатся в меде, защищают от неврологических расстройств, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона.Одна из главных функций меда – повышение иммунитета, особенно в сезон вирусов и ОРЗ. Чай с медом помогает согреться, облегчает боль в горле, вечером в сочетании с молоком может быть отличным снотворным.Медовую воду спортсмены пьют во время тренировки: она является источником энергии и за счет содержания магния и калия помогает избежать судорог в мышцах.Мед успокаивает нервную систему, оказывает общеукрепляющее действие на организм, снижает тревожность и помогает победить бессонницу.Важно помнить, что мед является сильным аллергеном. Еще он очень калориен, его чрезмерное употребление приводит к увеличению веса.Читайте также: На уровне сердца: кардиолог Газизова рассказала, как нужно держать руку, чтобы правильно измерить у себя давление Ещё можно почитать: Врач Павлова рассказала, как распознать сахарный диабет по голосу

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