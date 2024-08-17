«От ожирения не избавит»: врач Селезнева рассказала об опасности популярной питьевой диеты

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женщина

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева рассказала об опасности питьевой диеты, которая становится все более популярной. В ее состав, как следует из названия, входят только жидкие продукты.

— Питьевая диета — это экстремальный способ снизить массу тела, — предупредила медик.

Питьевая диета может быть безопасна для здоровья, если человек выбирает ее в качестве разгрузки, например, раз-два в неделю. И даже в этом случае необходимо проконсультироваться с врачом.

Использование такого типа питания в течение нескольких недель или даже месяцев — серьезный стресс для организма.

Врач напоминает, что процесс пережевывания пищи является важным этапом здорового пищеварения. Многоступенчатый процесс переваривания пищи ничем заменить нельзя, и начинается он во рту.

Когда человек жует, в его мозг поступает сигнал о выработке слюны и пищеварительных соков, содержащих ферменты для переваривания пищи.

Еще этот вид диеты быстро вызывает голод, ведь жидкость покидает желудок быстрее, чем твердая пища. 

Питьевая диета противопоказана людям с хроническими заболеваниями, особенно для тех, кто страдает от нарушений углеводного обмена и проблем с ЖКТ. От ожирения она не избавит.

Есть несколько простых, но эффективных рекомендаций для похудения:
  • Употребляйте больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и нежирного белка. Ограничьте потребление сахара, насыщенных жиров и обработанных продуктов.
  • Обратите внимание на размеры порций и старайтесь не переедать. Используйте меньшие тарелки, чтобы визуально уменьшить количество еды.
  • Включите в свою жизнь физическую активность, такую как ходьба, бег, плавание или занятия спортом. Рекомендуется минимум 150 минут умеренной активности в неделю.
  • Пейте достаточно воды. Иногда жажда может восприниматься как голод.
  • Обеспечьте себе достаточный сон и старайтесь управлять уровнем стресса, так как они могут влиять на аппетит и метаболизм.
  • Устанавливайте реалистичные цели и вносите изменения в образ жизни постепенно, чтобы они были устойчивыми.
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