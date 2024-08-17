«От ожирения не избавит»: врач Селезнева рассказала об опасности популярной питьевой диеты

Употребляйте больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и нежирного белка. Ограничьте потребление сахара, насыщенных жиров и обработанных продуктов.

Обратите внимание на размеры порций и старайтесь не переедать. Используйте меньшие тарелки, чтобы визуально уменьшить количество еды.

Включите в свою жизнь физическую активность, такую как ходьба, бег, плавание или занятия спортом. Рекомендуется минимум 150 минут умеренной активности в неделю.

Пейте достаточно воды. Иногда жажда может восприниматься как голод.

Обеспечьте себе достаточный сон и старайтесь управлять уровнем стресса, так как они могут влиять на аппетит и метаболизм.

Устанавливайте реалистичные цели и вносите изменения в образ жизни постепенно, чтобы они были устойчивыми.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.