Исследование: популярный подсластитель эритрит может сделать кровь слишком густой

Исследователи из Кливлендской клиники выявили связь между потреблением 30 граммов эритрита — меньше, чем количество, обычно содержащееся в банке газировки, — и более активными тромбоцитами в крови.Это может повысить вероятность образования тромбов, а они, как известно, провоцируют сердечный приступ или инсульт.Эритрит содержится в больших количествах в различных упакованных и обработанных продуктах, таких как жевательная резинка без сахара, конфеты, выпечка и напитки.Люди, страдающие сахарным диабетом, часто выбирают внимание продукты, содержащие эритрит.В исследовании участвовали 20 человек без сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии или диабета в анамнезе. В группу вошли мужчины и женщины, средний возраст которых составлял 30 лет.Участники не ели всю ночь. Затем одной группе велели пить воду, смешанную с 30 граммами сахара, а второй было предписано пить смесь воды и 30 граммов эритрита. Образцы крови взяли до и через 30 минут после того, как участники получили свой напиток.Ученые измерили потенциал свертывания крови, оценив уровни в крови тромбоцитарных маркеров, связанных с повышенной активацией тромбоцитов.Повышенная реактивность тромбоцитов и свертывающий потенциал, связанные с потреблением эритрита, наблюдались у всех участников.В исследовании не изучалось, почему прием эритрита может вызвать активацию тромбоцитов. Тем не менее, отмечалось, что в тромбоцитах есть что-то, что распознает эритрит.Эксперты заявили, что необходимы дополнительные исследования.Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

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