Исследование: популярный подсластитель эритрит может сделать кровь слишком густой
Популярный искусственный подсластитель эритрит может наносить вред здоровью сердца, повышая свертываемость крови. Результаты исследования опубликованы в Health.
Исследователи из Кливлендской клиники выявили связь между потреблением 30 граммов эритрита — меньше, чем количество, обычно содержащееся в банке газировки, — и более активными тромбоцитами в крови.
Это может повысить вероятность образования тромбов, а они, как известно, провоцируют сердечный приступ или инсульт.
Эритрит содержится в больших количествах в различных упакованных и обработанных продуктах, таких как жевательная резинка без сахара, конфеты, выпечка и напитки.
Люди, страдающие сахарным диабетом, часто выбирают внимание продукты, содержащие эритрит.
В исследовании участвовали 20 человек без сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии или диабета в анамнезе. В группу вошли мужчины и женщины, средний возраст которых составлял 30 лет.
Участники не ели всю ночь. Затем одной группе велели пить воду, смешанную с 30 граммами сахара, а второй было предписано пить смесь воды и 30 граммов эритрита. Образцы крови взяли до и через 30 минут после того, как участники получили свой напиток.
Ученые измерили потенциал свертывания крови, оценив уровни в крови тромбоцитарных маркеров, связанных с повышенной активацией тромбоцитов.
— Потенциал свертывания повышался с каждым измерением, которое мы проводили. В то время как у добровольцев, которые пили глюкозу, подобных изменений замечено не было, — отметили авторы исследования.
Повышенная реактивность тромбоцитов и свертывающий потенциал, связанные с потреблением эритрита, наблюдались у всех участников.
В исследовании не изучалось, почему прием эритрита может вызвать активацию тромбоцитов. Тем не менее, отмечалось, что в тромбоцитах есть что-то, что распознает эритрит.
Эксперты заявили, что необходимы дополнительные исследования.
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