Исследование: популярный подсластитель эритрит может сделать кровь слишком густой

282 Фото: https://unsplash.com/photos/oKay0q7Pa30
порошок

Популярный искусственный подсластитель эритрит может наносить вред здоровью сердца, повышая свертываемость крови. Результаты исследования опубликованы в Health.

Исследователи из Кливлендской клиники выявили связь между потреблением 30 граммов эритрита — меньше, чем количество, обычно содержащееся в банке газировки, — и более активными тромбоцитами в крови. 

Это может повысить вероятность образования тромбов, а они, как известно, провоцируют сердечный приступ или инсульт.

Эритрит содержится в больших количествах в различных упакованных и обработанных продуктах, таких как жевательная резинка без сахара, конфеты, выпечка и напитки.

Люди, страдающие сахарным диабетом, часто выбирают внимание продукты, содержащие эритрит.

В исследовании участвовали 20 человек без сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии или диабета в анамнезе. В группу вошли мужчины и женщины, средний возраст которых составлял 30 лет.

Участники не ели всю ночь. Затем одной группе велели пить воду, смешанную с 30 граммами сахара, а второй было предписано пить смесь воды и 30 граммов эритрита. Образцы крови взяли до и через 30 минут после того, как участники получили свой напиток.

Ученые измерили потенциал свертывания крови, оценив уровни в крови тромбоцитарных маркеров, связанных с повышенной активацией тромбоцитов. 

— Потенциал свертывания повышался с каждым измерением, которое мы проводили. В то время как у добровольцев, которые пили глюкозу, подобных изменений замечено не было, — отметили авторы исследования.

Повышенная реактивность тромбоцитов и свертывающий потенциал, связанные с потреблением эритрита, наблюдались у всех участников.

В исследовании не изучалось, почему прием эритрита может вызвать активацию тромбоцитов. Тем не менее, отмечалось, что в тромбоцитах есть что-то, что распознает эритрит. 

Эксперты заявили, что необходимы дополнительные исследования.

Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо

Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление

Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Чем заменить сахар, если организм требует сладкого?
Безопасный для здоровья сахар скоро подешевеет
Заменитель сахара похудеть не поможет
Теги : эритрит, свертываемость крови