Сомнительные БАДы: россияне стали болеть лекарственными панкреатитами, хотя являются зожниками

Боль в животе. Обычно локализуется в верхней части живота и может отдавать в спину. Боль может быть острой или тупой.

Тошнота и рвота часто сопровождают приступы панкреатита, особенно в острой форме.

Из-за болей и дискомфорта человек может не хотеть есть.

Стул может стать жирным и светлым (стеаторея) из-за недостатка ферментов поджелудочной железы.

Повышение температуры тела может свидетельствовать о воспалительном процессе.

Учащенное сердцебиение в ответ на боль и стресс.

В некоторых случаях может развиться желтуха, если воспаление затрагивает желчные протоки.

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