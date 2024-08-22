Сомнительные БАДы: россияне стали болеть лекарственными панкреатитами, хотя являются зожниками
Диетолог, директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала, что неоднократно сталкивалась в своей практике со случаями, когда человек, ведущий в целом здоровый образ жизни, заболевал панкреатитом.
Это может быть следствием бесконтрольного приема БАДов с сомнительными компонентами.
— Стали появляться лекарственные панкреатиты, когда причин для этого нет: человек непьющий, нет желчекаменной болезни. Когда очень глубоко копаешь анамнез, оказывается, что там было куплено очень много БАД большого объема непонятно где, — отметила специалист.
Также люди все чаще стали заболевать лекарственными гепатитами и печеночной недостаточностью.
Перед началом употребления БАДов необходимо консультироваться с врачом, подчеркнула Дианова.
Роскачество в ходе мониторинга обнаружило на маркетплейсах свыше 400 БАДов с запрещёнными веществами. Среди них — листья коки и кава-кава. Большинство таких товаров продавались в категориях «Добавки пищевые», «Спортивное питание», «Жиросжигатель» и других.
Панкреатит — воспаление поджелудочной железы. Ферменты, выделяемые железой, не выбрасываются в двенадцатиперстную кишку, а активизируются в самой железе и начинают разрушать её.
Симптомы панкреатита:
- Боль в животе. Обычно локализуется в верхней части живота и может отдавать в спину. Боль может быть острой или тупой.
- Тошнота и рвота часто сопровождают приступы панкреатита, особенно в острой форме.
- Из-за болей и дискомфорта человек может не хотеть есть.
- Стул может стать жирным и светлым (стеаторея) из-за недостатка ферментов поджелудочной железы.
- Повышение температуры тела может свидетельствовать о воспалительном процессе.
- Учащенное сердцебиение в ответ на боль и стресс.
- В некоторых случаях может развиться желтуха, если воспаление затрагивает желчные протоки.
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