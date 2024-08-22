Сомнительные БАДы: россияне стали болеть лекарственными панкреатитами, хотя являются зожниками

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таблетки

Диетолог, директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала, что неоднократно сталкивалась в своей практике со случаями, когда человек, ведущий в целом здоровый образ жизни, заболевал панкреатитом.

Это может быть следствием бесконтрольного приема БАДов с сомнительными компонентами.

— Стали появляться лекарственные панкреатиты, когда причин для этого нет: человек непьющий, нет желчекаменной болезни. Когда очень глубоко копаешь анамнез, оказывается, что там было куплено очень много БАД большого объема непонятно где,отметила специалист.

Также люди все чаще стали заболевать лекарственными гепатитами и печеночной недостаточностью.

Перед началом употребления БАДов необходимо консультироваться с врачом, подчеркнула Дианова.

Роскачество в ходе мониторинга обнаружило на маркетплейсах свыше 400 БАДов с запрещёнными веществами. Среди них — листья коки и кава-кава. Большинство таких товаров продавались в категориях «Добавки пищевые», «Спортивное питание», «Жиросжигатель» и других.

Панкреатит — воспаление поджелудочной железы. Ферменты, выделяемые железой, не выбрасываются в двенадцатиперстную кишку, а активизируются в самой железе и начинают разрушать её.

Симптомы панкреатита:

  • Боль в животе. Обычно локализуется в верхней части живота и может отдавать в спину. Боль может быть острой или тупой.
  • Тошнота и рвота часто сопровождают приступы панкреатита, особенно в острой форме.
  • Из-за болей и дискомфорта человек может не хотеть есть.
  • Стул может стать жирным и светлым (стеаторея) из-за недостатка ферментов поджелудочной железы.
  • Повышение температуры тела может свидетельствовать о воспалительном процессе.
  • Учащенное сердцебиение в ответ на боль и стресс.
  • В некоторых случаях может развиться желтуха, если воспаление затрагивает желчные протоки.


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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

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