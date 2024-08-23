Хирург Альбицкий: тромбоз глубоких вен может развиваться без симптомов. На что обратить внимание?

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ноги

Тромбозом глубоких вен (ТГВ) называют патологическое состояние, связанное с нарушением кровотока в венах. Это происходит из-за образования сгустков крови и блокирования просвета кровеносных сосудов. 

ТГВ относят к экстренным случаям, требующим немедленной помощи. О симптомах этого состояния рассказал сосудистый хирург, флеболог Александр Альбицкий.

— Болезненные ощущения в области закупорки вен. Местная отечность конечности. Повышение температуры тела. Уплотнения по направлению движения кровотока в сосуде,отметил медик.

По его словам, пациенты отмечают нарастание этих симптомов в течение нескольких дней.

В некоторых случаях заболевание развивается почти без симптомов, проявляясь только отеками, предупредил специалист. Поэтому их не надо игнорировать.

Если при нарастании отечности и усилении болевых ощущений появляется боль в груди, лихорадка или приступы кашля, вызывайте скорую. Иначе существует риск отрыва тромба и закупорки сосудов легких.

Напомним основные причины отеков ног:

Задержка жидкости. Это может быть вызвано неправильным питанием, высоким потреблением соли или недостатком жидкости.

Проблемы с венами. Варикозное расширение вен и венозная недостаточность приводят к накоплению крови и жидкости в ногах.

Сердечная недостаточность. Если сердце не может эффективно перекачивать кровь, это приводит к отёкам, особенно в нижних конечностях.

Проблемы с почками. Заболевания почек могут нарушать баланс жидкости в организме, что также вызывает отёки.

Проблемы с печенью. Цирроз и другие заболевания печени могут влиять на уровень белка в крови и вызывать отёки.

Ушибы, растяжения или переломы могут привести к локальным отёкам.

Беременность. Изменения в гормональном фоне и давление на вены.

Некоторые лекарства, такие как кортикостероиды, антидепрессанты и противовоспалительные средства, могут вызывать задержку жидкости.

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