Медики сообщили о новой болезни, которую вызывают вейпы и электронные сигареты: симптомы схожи с ковидом
Вейпы и электронные сигареты вызывают болезнь EVALI (E-cigarette or Vaping Product Use-Associated Lung Injury), сообщили в Минздраве. Это острое легочное повреждение.
— Изучение болезни замедлилось с началом пандемии коронавируса из-за схожести вызываемых симптомов, а ее выявляемость остановила свой рост, что, однако, не снижает ее опасность для потребителей вейпов, — говорится в сообщении ведомства.
Симптомы заболевания схожи с коронавирусной инфекцией:
- Кашель
- Одышка или затрудненное дыхание
- Боль в груди
- Лихорадка и озноб
- Тошнота, рвота или диарея
- Усталость
- Патологические изменения в легких.
Одним из первых симптомов EVALI считается нарушение пищеварительной системы человека. Это главное отличие от коронавируса.
EVALI связано с использованием вейп-продуктов, содержащих THC (тетрагидроканнабинол) или никотин, а также с добавлением различных веществ, таких как витамин Е ацетат, который может быть вредным для легких.
Лечение
Лечение EVALI может включать госпитализацию, кислородную терапию и другие методы, в зависимости от тяжести состояния. Важно обратиться к врачу при появлении симптомов.
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