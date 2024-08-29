Медики сообщили о новой болезни, которую вызывают вейпы и электронные сигареты: симптомы схожи с ковидом

Кашель

Одышка или затрудненное дыхание

Боль в груди

Лихорадка и озноб

Тошнота, рвота или диарея

Усталость

Патологические изменения в легких.

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