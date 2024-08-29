Медики сообщили о новой болезни, которую вызывают вейпы и электронные сигареты: симптомы схожи с ковидом

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Вейпы и электронные сигареты вызывают болезнь EVALI (E-cigarette or Vaping Product Use-Associated Lung Injury), сообщили в Минздраве. Это острое легочное повреждение.

— Изучение болезни замедлилось с началом пандемии коронавируса из-за схожести вызываемых симптомов, а ее выявляемость остановила свой рост, что, однако, не снижает ее опасность для потребителей вейпов, — говорится в сообщении ведомства.

Симптомы заболевания схожи с коронавирусной инфекцией:
  • Кашель
  • Одышка или затрудненное дыхание
  • Боль в груди
  • Лихорадка и озноб
  • Тошнота, рвота или диарея
  • Усталость
  • Патологические изменения в легких.

Одним из первых симптомов EVALI считается нарушение пищеварительной системы человека. Это главное отличие от коронавируса.

EVALI связано с использованием вейп-продуктов, содержащих THC (тетрагидроканнабинол) или никотин, а также с добавлением различных веществ, таких как витамин Е ацетат, который может быть вредным для легких.

Лечение

Лечение EVALI может включать госпитализацию, кислородную терапию и другие методы, в зависимости от тяжести состояния. Важно обратиться к врачу при появлении симптомов.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

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Теги : вейпы, ковид