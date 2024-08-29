Заболевшая агрессивным раком молодая женщина рассказала о первом симптоме болезни
30-летняя спортсменка, ведущая здоровый образ жизни, заболела раком поджелудочной железы. Это один из самых агрессивных видов онкологии.
Холли Шойер из Северной Каролины рассказала Daily Mail, что никогда не думала, что может заболеть раком. Она тщательно заботилась о своем здоровье: придерживалась здорового питания, активно занималась спортом. Болела она очень редко и точно никогда не жаловалась на проблемы с желудком.
Во время подготовки к очередному марафону Холли почувствовала сильную боль в животе, но списала ее на недомогание и волнение. Боль не унималась, и девушка пошла к врачу.
Обследование выявило у нее злокачественную опухоль поджелудочной железы. Опухоль, к счастью, выявили рано, и метастазы не успели распространиться. Сейчас девушка находится в ремиссии.
Она советует прислушиваться к своему организму и не игнорировать боль в животе, не заглушать ее таблетками.
Признаки рака поджелудочной железы могут быть неявными на ранних стадиях. Однако по мере прогрессирования заболевания проявляются следующие симптомы:
- Боль в животе. Часто начинается в верхней части живота и может отдавать в спину.
- Потеря аппетита и веса. Необъяснимая потеря веса и снижение интереса к еде.
- Пожелтение кожи и слизистых оболочек, вызванное повышением уровня билирубина в крови.
- Стул может стать светлым, жирным.
- Тошнота и рвота могут возникать из-за давления опухоли на желудок или кишечник.
- Постоянное чувство усталости и слабости.
- Внезапное развитие сахарного диабета может быть связано с раком поджелудочной железы, особенно у людей старше 50 лет.
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