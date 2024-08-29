Заболевшая агрессивным раком молодая женщина рассказала о первом симптоме болезни

Боль в животе. Часто начинается в верхней части живота и может отдавать в спину.

Потеря аппетита и веса. Необъяснимая потеря веса и снижение интереса к еде.

Пожелтение кожи и слизистых оболочек, вызванное повышением уровня билирубина в крови.

Стул может стать светлым, жирным.

Тошнота и рвота могут возникать из-за давления опухоли на желудок или кишечник.

Постоянное чувство усталости и слабости.

Внезапное развитие сахарного диабета может быть связано с раком поджелудочной железы, особенно у людей старше 50 лет.

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