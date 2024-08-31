Врач Сергеева объяснила, почему диабетикам нельзя есть много яиц: стенки сосудов уже повреждены

Яйца являются отличным источником белка, витаминов (A, D, B12) и минералов (железо, селен).

Содержат лютеин и зеаксантин, которые помогают защитить глаза от возрастных заболеваний.

Яйца богаты холином, который важен для работы мозга и памяти.

Витамин D в яйцах способствует усвоению кальция, что важно для здоровья костей.

Яйца содержат много холестерина, что может быть проблемой для людей с высоким уровнем холестерина в крови.

У некоторых людей может быть сильная аллергия на яйца.

Неправильное хранение или приготовление яиц приводит к пищевым инфекциям, таким как сальмонеллез.

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