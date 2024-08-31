Врач Сергеева объяснила, почему диабетикам нельзя есть много яиц: стенки сосудов уже повреждены
Главврач Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Сергеева рассказала, почему людям с сахарным диабетом нужно осторожно относиться к употреблению куриных яиц.
— Пациентам с сахарным диабетом нужно осторожно относиться к употреблению яиц, потому что сахар уже повредил стенки сосудов, а в яйцах содержится холестерин. Это также будет влиять на развитие атеросклероза, — отметила медик.
Яйца не следует употреблять при заболеваниях ЖКТ, особенно при обострении панкреатита, холецистита. Желток оказывает желчегонное действие и может спровоцировать многие болезни желчевыводящих путей.
При этом специалист напомнила, что куриные яйца являются самым питательным продуктом на планете, кладезем витаминов и микроэлементов.
Здоровому человеку можно употреблять от двух-трех яиц в сутки — желательно, белок. Если вы хотите нарастить мышечную массу, то можно употреблять до пяти-шести яиц в день (желательно, белок). При условии, что нет никаких хронических заболеваний.
Подробнее о пользе и вреде яиц
- Яйца являются отличным источником белка, витаминов (A, D, B12) и минералов (железо, селен).
- Содержат лютеин и зеаксантин, которые помогают защитить глаза от возрастных заболеваний.
- Яйца богаты холином, который важен для работы мозга и памяти.
- Витамин D в яйцах способствует усвоению кальция, что важно для здоровья костей.
Вред:
- Яйца содержат много холестерина, что может быть проблемой для людей с высоким уровнем холестерина в крови.
- У некоторых людей может быть сильная аллергия на яйца.
- Неправильное хранение или приготовление яиц приводит к пищевым инфекциям, таким как сальмонеллез.
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