Врач Гиренко назвала норму кальция для пожилых людей — для снижения риска переломов и рака
По словам врача-гастроэнтеролога, диетолога Екатерины Гиренко, пожилым людям для профилактики переломов, сердечно-сосудистых заболеваний и рака нужно регулярно есть рыбу, молочные продукты, овощи и фрукты.
Для профилактики атеросклероза и ишемической болезни сердца рыбу нужно есть не менее двух-трех раз в неделю. Растительные масла очень полезны (умеренно), а животные жиры лучше свести к минимуму.
Субпродукты врач советует употреблять не чаще раза в неделю, в них много холестерина. Красное мясо — не чаще раза в неделю.
До 30% животных белков в рационе могут составлять молочные продукты, богатые кальцием. Они уменьшают риск остеопороза — снижения прочности костей.
— Норма кальция — 1200 мг в сутки. Им богаты кисломолочные продукты, кунжутные семечки, соевые бобы и сыр тофу. Кальций хуже усваивается из продуктов с щавелевой кислотой, например, шпината, кофе, зеленого горошка, спаржи и арахиса, — отметила медик.
Важно есть продукты с витамином Д (норма 800-2000МЕ в сутки). Он содержится в рыбе, сливочном масле, печени, сметане, сыре.
Чтобы питаться полноценно, выбирайте «метод тарелки»: четверть должны занимать белки, четверть — сложные углеводы, половину — овощи и фрукты.
Напомним признаки остеопороза.
Остеопороз — заболевание, характеризующееся уменьшением плотности костной ткани, что приводит к повышенной хрупкости костей и увеличенному риску переломов. Признаки остеопороза могут быть неочевидными на ранних стадиях.
- Переломы. Частые переломы, особенно в области запястья, бедра и позвоночника.
- Боль в спине.
- Уменьшение роста на несколько сантиметров может указывать на потерю костной массы и компрессию позвонков.
- Изменение осанки.
- Проблемы с зубами. Увеличение хрупкости зубов и потеря зубов.
- Постоянная усталость.
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