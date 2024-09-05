Врач Гиренко назвала норму кальция для пожилых людей — для снижения риска переломов и рака

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молоко

По словам врача-гастроэнтеролога, диетолога Екатерины Гиренко, пожилым людям для профилактики переломов, сердечно-сосудистых заболеваний и рака нужно регулярно есть рыбу, молочные продукты, овощи и фрукты.

Для профилактики атеросклероза и ишемической болезни сердца рыбу нужно есть не менее двух-трех раз в неделю. Растительные масла очень полезны (умеренно), а животные жиры лучше свести к минимуму. 

Субпродукты врач советует употреблять не чаще раза в неделю, в них много холестерина. Красное мясо — не чаще раза в неделю.

До 30% животных белков в рационе могут составлять молочные продукты, богатые кальцием. Они уменьшают риск остеопороза — снижения прочности костей.

— Норма кальция — 1200 мг в сутки. Им богаты кисломолочные продукты, кунжутные семечки, соевые бобы и сыр тофу. Кальций хуже усваивается из продуктов с щавелевой кислотой, например, шпината, кофе, зеленого горошка, спаржи и арахиса, — отметила медик.

Важно есть продукты с витамином Д (норма 800-2000МЕ в сутки). Он содержится в рыбе, сливочном масле, печени, сметане, сыре.

Чтобы питаться полноценно, выбирайте «метод тарелки»: четверть должны занимать белки, четверть — сложные углеводы, половину — овощи и фрукты.

Напомним признаки остеопороза.

Остеопороз — заболевание, характеризующееся уменьшением плотности костной ткани, что приводит к повышенной хрупкости костей и увеличенному риску переломов. Признаки остеопороза могут быть неочевидными на ранних стадиях.

  • Переломы. Частые переломы, особенно в области запястья, бедра и позвоночника.
  • Боль в спине.
  • Уменьшение роста на несколько сантиметров может указывать на потерю костной массы и компрессию позвонков.
  • Изменение осанки.
  • Проблемы с зубами. Увеличение хрупкости зубов и потеря зубов.
  • Постоянная усталость.

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Теги : переломы, остеопороз, пожилые люди