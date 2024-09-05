Врач Гиренко назвала норму кальция для пожилых людей — для снижения риска переломов и рака

Переломы. Частые переломы, особенно в области запястья, бедра и позвоночника.

Боль в спине.

Уменьшение роста на несколько сантиметров может указывать на потерю костной массы и компрессию позвонков.

Изменение осанки.

Проблемы с зубами. Увеличение хрупкости зубов и потеря зубов.

Постоянная усталость.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.