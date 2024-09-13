Псиллиум: простой и эффективный детокс-рецепт для очищения организма
Псиллиум — семена растения Plantago ovata, известные своими полезными свойствами. Это не тот подорожник, о котором многие знают с детства. Сорт Plantago ovata растёт преимущественно в Индии.
Почему стоит обратить на него внимание:
Пробиотические свойства. Псиллиум является отличным источником растворимой клетчатки, которая способствует здоровью кишечника, улучшая пищеварение и поддерживая баланс микрофлоры.
Контроль веса. Благодаря своей способности впитывать воду и увеличиваться в объеме, псиллиум помогает создать чувство насыщения, что может способствовать снижению веса.
Снижение уровня холестерина. Регулярное употребление псиллиума помогает снизить уровень плохого холестерина (ЛПНП) и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.
Псиллиум может помочь замедлить всасывание сахара в кровь, что полезно для людей с диабетом или преддиабетом.
Псиллиум можно добавлять в смузи, йогурты, выпечку или просто смешивать с водой. Это простой способ увеличить потребление клетчатки.
Не забывайте, что при добавлении псиллиума в рацион важно пить достаточное количество воды, чтобы избежать проблем с пищеварением. Заботьтесь о своем здоровье с помощью натуральных средств
Врач-эндокринолог Катя Янг дала просто рецепт: в псиллиум добавляем воду, перемешиваем капучинатором и сразу выпиваем. Можно дополнительно запить стаканом воды.
— Принимать перед сном 10-14 дней. Минимум через полчаса после еды и/или таблеток. Не забывать в течение дня пить чистую воду! При приеме клетчатки это важно, чтобы не спровоцировать запоры, — отметила медик.
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