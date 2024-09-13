Могут вызвать некроз: врач Чернова назвала пять лекарств, опасных для печени
Некоторых лекарства могут нанести тяжелый вред печени, особенно если их принимать бесконтрольно. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ольга Чернова.
На первое место медик поставила противотуберкулезные препараты. Протоколы лечения этой болезни часто требуют приема сразу нескольких лекарств одной группы, что еще больше разрушает печень.
Далее следуют антибиотики. Тем более что многие принимают их без назначения врача.
— Степень поражения зависит от частоты приема и длительности курса. Лекарства могут вызывать как незначительные изменения в клетках, так и некроз тканей печени, — отметила медик.
Препараты от жара и боли, такие как аспирин, цитрамон или аскофен, которые содержат салицилаты, тоже токсически воздействуют на печень.
Токсичностью отличаются нестероидные противовоспалительные средства. Их принимают при артрите, ревматизме, мышечных болях. Даже в небольших дозах они повышают специфические ферменты печени, а превышение суточной дозировки может спровоцировать печеночную недостаточность.
Статины, которые снижают уровень холестерина в крови, могут негативно воздействовать на печень.
Что еще вредит печени?
Алкоголь. Чрезмерное употребление алкоголя может привести к алкогольной болезни печени, включая жировую дистрофию, гепатит и цирроз.
Неправильное питание. Избыточное потребление жирной, жареной и высококалорийной пищи может вызвать ожирение печени и другие заболевания.
Вирусные инфекции. Гепатиты A, B и C могут серьезно повредить печень и привести к хроническим заболеваниям.
Токсичные вещества. Контакт с химикатами, пестицидами и другими токсичными веществами.
Недостаток физической активности. Сидячий образ жизни приводит к ожирению и, как следствие, заболеваниям печени.
Хронический стресс может оказывать негативное влияние на общее состояние здоровья, включая функции печени.
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