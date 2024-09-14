Поражение печени, риск кровотечения: названы опасные побочные эффекты куркумы

Вздутие живота

Запор

Диспепсия (расстройство желудка)

Диарея

Метеоризм (газообразование)

Тошнота или рвота

Кислотный рефлюкс или изжога

Желтый стул

Куркума обладает как противовоспалительными, так и антиоксидантными свойствами. Считается, что и куркума, и куркумин помогают при многочисленных воспалительных заболеваниях, включая остеоартрит, сезонные аллергии и респираторные (легочные) инфекции.Однако есть несколько побочных эффектов и рисков, связанных с добавлением куркумы, включая расстройство желудочно-кишечного тракта, разжижение крови и заболевания печени.Наиболее распространенные побочные эффекты, вызванные куркума связанные с желудком или пищеварительной системы расстроена. Эти желудочно-кишечные побочные эффекты чаще встречаются при более высоких дозах куркумы.Продукты, содержащие куркуму или куркумин для местного применения (наносятся непосредственно на кожу), в некоторых случаях вызывают сыпь.Куркума обладает свойствами, разжижающими кровь. Считается, что специя напрямую блокирует сигнальный путь кальция, который необходим для образования тромбов и нормализации кровотока в организме.Побочные эффекты могут включать кровоподтеки, аномальные кровотечения (носовые кровотечения, кровоточивость десен) и кровь в кале или моче.Куркума может снизить уровень сахара в крови, особенно у людей с сахарным диабетом 2 типа в анамнезе. Она улучшает инсулинорезистентность, регулируя количество инсулина, необходимое организму для контроля высокого уровня сахара в крови.Этот эффект куркумы может быть полезен для одних, и опасен для других, например, людей с нормальным контролем уровня сахара в крови или для тех, кто принимает лекарства, которые уже снижают уровень сахара в крови.Признаки и симптомы низкого уровня сахара: учащенное сердцебиение, нервозность, головную боль и изменение психического состояния.Самый серьезный побочный эффект, о котором сообщалось при употреблении куркумы, - это повреждение печени. Побочный эффект наблюдался при приеме высоких доз куркумина, или от 250-1800 мг в день.Примеры поражения печени: гепатит (воспаление печени), холестаз (когда отток желчи из печени прекращается или замедляется) и повреждение клеток печени.Общие симптомы поражения печени: желтуха (желтоватый оттенок белков глаз и кожи), боли в животе, тошнота и потемнение мочи.Исследование опубликовано в The Health.Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

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