Поражение печени, риск кровотечения: названы опасные побочные эффекты куркумы

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куркума

Куркума – многолетнее травянистое растение семейства имбирных. Содержит куркумин, натуральный пигмент, который придает ей желтый цвет. Считается суперфудом.

Куркума обладает как противовоспалительными, так и антиоксидантными свойствами. Считается, что и куркума, и куркумин помогают при многочисленных воспалительных заболеваниях, включая остеоартрит, сезонные аллергии и респираторные (легочные) инфекции.

Однако есть несколько побочных эффектов и рисков, связанных с добавлением куркумы, включая расстройство желудочно-кишечного тракта, разжижение крови и заболевания печени.

Расстройство желудочно-кишечного тракта

Наиболее распространенные побочные эффекты, вызванные куркума связанные с желудком или пищеварительной системы расстроена. Эти желудочно-кишечные побочные эффекты чаще встречаются при более высоких дозах куркумы.

  • Вздутие живота 
  • Запор
  • Диспепсия (расстройство желудка)
  • Диарея
  • Метеоризм (газообразование)
  • Тошнота или рвота
  • Кислотный рефлюкс или изжога
  • Желтый стул

Кожная сыпь

Продукты, содержащие куркуму или куркумин для местного применения (наносятся непосредственно на кожу), в некоторых случаях вызывают сыпь.

Повышенный риск кровотечения

Куркума обладает свойствами, разжижающими кровь. Считается, что специя напрямую блокирует сигнальный путь кальция, который необходим для образования тромбов и нормализации кровотока в организме.

Побочные эффекты могут включать кровоподтеки, аномальные кровотечения (носовые кровотечения, кровоточивость десен) и кровь в кале или моче.

Снижение уровня сахара в крови

Куркума может снизить уровень сахара в крови, особенно у людей с сахарным диабетом 2 типа в анамнезе. Она улучшает инсулинорезистентность, регулируя количество инсулина, необходимое организму для контроля высокого уровня сахара в крови.

Этот эффект куркумы может быть полезен для одних, и опасен для других, например, людей с нормальным контролем уровня сахара в крови или для тех, кто принимает лекарства, которые уже снижают уровень сахара в крови.

Признаки и симптомы низкого уровня сахара: учащенное сердцебиение, нервозность, головную боль и изменение психического состояния.

Повреждение печени

Самый серьезный побочный эффект, о котором сообщалось при употреблении куркумы, - это повреждение печени. Побочный эффект наблюдался при приеме высоких доз куркумина, или от 250-1800 мг в день.

Примеры поражения печени: гепатит (воспаление печени), холестаз (когда отток желчи из печени прекращается или замедляется) и повреждение клеток печени. 

Общие симптомы поражения печени: желтуха (желтоватый оттенок белков глаз и кожи), боли в животе, тошнота и потемнение мочи.

Исследование опубликовано в The Health.

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Поражение печени, риск кровотечения: названы опасные побочные эффекты куркумы