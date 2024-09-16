Врач Мясников: употребление кофе может предотвратить развитие нескольких видов рака и не только

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женщина

По словам врача и телеведущего Александр Мясникова, употребление кофе может предотвратить развитие нескольких видов рака. 

— Полезен кофе еще и тем, что выводит мочевую кислоту при подагре, снижает риски болезни Паркинсона, — отметил Мясников в эфире программы «О самом главном».

Особенно полезен кофе для людей с раком груди, печени или простаты. Допустимой дозировкой, по данным Мясникова, являются три-четыре чашки в день.

Полезен и чай, поскольку тоже содержит кофеин.

— Когда вы пьете кофе или чай, общая доза кофеина должна быть 300-400 миллиграммов. Одна чашка чая или кофе содержит от 50 до 150 миллиграммов кофеина. Три-четыре чашки кофе или четыре чашки чая – это та самая допустимая норма, — подчеркнул специалист.

Как уже сообщалось, кофе имеет свои плюсы и минусы.

Польза кофе:

1. Бодрящий эффект. Напиток повышает концентрацию и улучшает настроение.

2. Улучшение физической выносливости.

3. Кофе содержит большое количество антиоксидантов, защищающих организм от свободных радикалов.

4. Кофе может стимулировать пищеварение и улучшить перистальтику кишечника, что помогает предотвратить запоры.

Вред кофе:

1. Употребление кофеина ближе ко сну или в больших количествах вызывает бессонницу.

2. Кофе может повысить артериальное давление, особенно у людей, которые регулярно употребляют его или чувствительны к кофеину.

3. Риск развития зависимости.

4. Употребление большого количества кофеина может быть связано с повышенным риском развития остеопороза, рефлюкса и болезней почек.

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Александр Мясников
Александр Мясников
Медицина
врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий
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Теги : кофе, кофеин