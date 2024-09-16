Врач Мясников: употребление кофе может предотвратить развитие нескольких видов рака и не только
По словам врача и телеведущего Александр Мясникова, употребление кофе может предотвратить развитие нескольких видов рака.
— Полезен кофе еще и тем, что выводит мочевую кислоту при подагре, снижает риски болезни Паркинсона, — отметил Мясников в эфире программы «О самом главном».
Особенно полезен кофе для людей с раком груди, печени или простаты. Допустимой дозировкой, по данным Мясникова, являются три-четыре чашки в день.
Полезен и чай, поскольку тоже содержит кофеин.
— Когда вы пьете кофе или чай, общая доза кофеина должна быть 300-400 миллиграммов. Одна чашка чая или кофе содержит от 50 до 150 миллиграммов кофеина. Три-четыре чашки кофе или четыре чашки чая – это та самая допустимая норма, — подчеркнул специалист.
Как уже сообщалось, кофе имеет свои плюсы и минусы.
Польза кофе:
1. Бодрящий эффект. Напиток повышает концентрацию и улучшает настроение.
2. Улучшение физической выносливости.
3. Кофе содержит большое количество антиоксидантов, защищающих организм от свободных радикалов.
4. Кофе может стимулировать пищеварение и улучшить перистальтику кишечника, что помогает предотвратить запоры.
Вред кофе:
1. Употребление кофеина ближе ко сну или в больших количествах вызывает бессонницу.
2. Кофе может повысить артериальное давление, особенно у людей, которые регулярно употребляют его или чувствительны к кофеину.
3. Риск развития зависимости.
4. Употребление большого количества кофеина может быть связано с повышенным риском развития остеопороза, рефлюкса и болезней почек.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Мясников
Медицина
врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий
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