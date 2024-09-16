Врач Кутузов: причиной запоров и диареи может быть привычка поздно ложиться спать
Причиной проблем с кишечником может быть привычка поздно ложиться спать. О неочевидных последствиях нехватки сна рассказал врач-сомнолог, остеопат, невролог Руслан Кутузов.
Недостаток сна может вызвать проблемы с пищеварением, включая запоры, диарею и боли в животе, отметил медик он. Еще одно последствие — снижение иммунитета.
Что касается очевидных последствий привычки поздно ложиться спать и не высыпаться, то это хроническая усталость, сонливость и снижение работоспособности.
Из-за недосыпа снижаются когнитивные способности: ослабляется память, снижается способность концентрироваться, появляются импульсивность и раздражительность, может развиться депрессия.
Нехватка сна может увеличить риск развития проблем с сердцем и сосудами, включая гипертонию и инсульт.
Какие еще могут быть последствия, если человек хронически не высыпается?
- Снижение производительности. Уменьшение работоспособности и продуктивности, что может негативно сказаться на учебе и работе.
- Увеличение риска несчастных случаев и травм из-за сонливости и ухудшения реакции.
- Увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и ожирения.
- Долгосрочные последствия. Хроническая нехватка сна может привести к серьезным заболеваниям, таким как инсульт, болезни Альцгеймера и другие нейродегенеративные расстройства.
Недостаток сна влияет на уровень гормонов, регулирующих аппетит. Увеличивается уровень грелина (гормона голода) и снижается уровень лептина (гормона сытости), что приводит к повышенному чувству голода и желанию есть больше.
Люди, испытывающие нехватку сна, чаще выбирают высококалорийные и нездоровые продукты. Кроме того, хроническая нехватка сна может нарушить обмен веществ, замедляя процесс сжигания калорий и способствуя накоплению жира.
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