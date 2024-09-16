Врач Кутузов: причиной запоров и диареи может быть привычка поздно ложиться спать

Снижение производительности. Уменьшение работоспособности и продуктивности, что может негативно сказаться на учебе и работе.

Увеличение риска несчастных случаев и травм из-за сонливости и ухудшения реакции.

Увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и ожирения.

Долгосрочные последствия. Хроническая нехватка сна может привести к серьезным заболеваниям, таким как инсульт, болезни Альцгеймера и другие нейродегенеративные расстройства.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.