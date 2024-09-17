Токсиколог Кутушов: употребление нута нормализует давление и поддерживает работу сердца
Врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов рассказал о пользе нута. Блюда из него нормализуют давление.
— Блюда из нута снижают содержание натрия в организме, что ведёт к нормализации артериального давления. Это свойство наиболее ценно для женщин, теряющих эстроген в менопаузе, что приводит к артериальной гипертензии, — отметил медик в своем блоге.
Чем еще полезен нут?
Он содержит растительную клетчатку, помогающую регулировать деятельность ЖКТ. Налаживается регулярный стул, уходят запоры.
Витамины, минеральные вещества в составе нута снижают уровень «плохого» холестерина в крови, поддерживая работу сердца.
Нут содержит пребиотические волокна, которыми питаются «хорошие» бактерии кишечника. Микроорганизмы используют пребиотики из хумуса, это защищает организм от патогенов.
Специалист дал рецепт домашнего хумуса:
- Замочите нут в холодной воде на ночь на сутки или на ночь.
- В той же воде варите нут на малом огне 2 часа, до размягчения.
- Слейте жидкость, оставив один стакан (пригодится, когда будете взбивать).
- Добавьте в нут оливковое масло и взбейте блендером.
- Добавьте тахини, лимонный сок, паприку, зиру и еще раз перемешайте.
Нут является отличным источником растительного белка, что делает его популярным среди вегетарианцев и веганов. Также нут имеет низкий гликемический индекс, что помогает контролировать уровень сахара в крови и может быть полезен для людей с диабетом.
Отметим, что употребление нута может вызвать метеоризм и дискомфорт в животе из-за высокого содержания клетчатки и олигосахаридов. У некоторых людей есть аллергия на бобовые, включая нут. Кроме того, нут содержит антинутриенты, такие как фитаты, которые могут мешать усвоению некоторых минералов. Поэтому его нужно надолго замачивать.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Михаил Кутушов
Медицина
Врач-токсиколог, профессор
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