Токсиколог Кутушов: употребление нута нормализует давление и поддерживает работу сердца

Замочите нут в холодной воде на ночь на сутки или на ночь.

В той же воде варите нут на малом огне 2 часа, до размягчения.

Слейте жидкость, оставив один стакан (пригодится, когда будете взбивать).

Добавьте в нут оливковое масло и взбейте блендером.

Добавьте тахини, лимонный сок, паприку, зиру и еще раз перемешайте.

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