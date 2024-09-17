Врач Мясников: миндаль снижает уровень холестерина и защищает от слабоумия

1 323 Фото: https://unsplash.com/photos/pack-of-nuts-8dQ2FGjtbCY
миндаль

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что употребление миндаля защищает от слабоумия. Речь об этом шла в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Орехи снижают уровень холестерина и уменьшают риск развития деменции. 

— Орехи – это дар богов. Снижают холестерин, реже снижают риски деменции и так далее. Вообще, любые орехи, но вот эти работы, показанные, что они снижают, снижают, снижают, сделаны на миндале, — отметил Мясников.

Для профилактики нейродегенеративных заболеваний и снижения уровня холестерина можно и другие орехи, уточнил он.

Подробнее о пользе орехов.

Орехи являются богатым источником питательных веществ. Они содержат белки, полезные жиры, витамины (например, E и B) и минералы (магний, цинк, селен).

Орехи богаты моно- и полиненасыщенными жирами, это полезно для сердца и сосудов.

Многие орехи содержат антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений.

Орехи, особенно грецкие, содержат омега-3 жирные кислоты, которые полезны для здоровья мозга и могут улучшать когнитивные функции.

Регулярное употребление орехов связано с понижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и некоторых видов рака.

Нужно помнить:
  • Орехи очень калорийны, и их чрезмерное употребление может привести к набору веса.
  • Орехи у многих вызывают аллергию.
  • Некоторые орехи содержат антинутриенты, такие как фитаты, мешаю усвоению минералов (замачивание и обжарка могут снизить их уровень).
  • Употребление большого количества орехов может вызвать дискомфорт в животе или метеоризм из-за высокого содержания клетчатки и жиров.

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Александр Мясников
Александр Мясников
Медицина
Врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий
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Теги : миндаль, орехи, деменция