Врач Мясников: миндаль снижает уровень холестерина и защищает от слабоумия

Орехи очень калорийны, и их чрезмерное употребление может привести к набору веса.

Орехи у многих вызывают аллергию.

Некоторые орехи содержат антинутриенты, такие как фитаты, мешаю усвоению минералов (замачивание и обжарка могут снизить их уровень).

Употребление большого количества орехов может вызвать дискомфорт в животе или метеоризм из-за высокого содержания клетчатки и жиров.

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