Врач Мясников: миндаль снижает уровень холестерина и защищает от слабоумия
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что употребление миндаля защищает от слабоумия. Речь об этом шла в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
Орехи снижают уровень холестерина и уменьшают риск развития деменции.
— Орехи – это дар богов. Снижают холестерин, реже снижают риски деменции и так далее. Вообще, любые орехи, но вот эти работы, показанные, что они снижают, снижают, снижают, сделаны на миндале, — отметил Мясников.
Для профилактики нейродегенеративных заболеваний и снижения уровня холестерина можно и другие орехи, уточнил он.
Подробнее о пользе орехов.
Орехи являются богатым источником питательных веществ. Они содержат белки, полезные жиры, витамины (например, E и B) и минералы (магний, цинк, селен).
Орехи богаты моно- и полиненасыщенными жирами, это полезно для сердца и сосудов.
Многие орехи содержат антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений.
Орехи, особенно грецкие, содержат омега-3 жирные кислоты, которые полезны для здоровья мозга и могут улучшать когнитивные функции.
Регулярное употребление орехов связано с понижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и некоторых видов рака.
Нужно помнить:
- Орехи очень калорийны, и их чрезмерное употребление может привести к набору веса.
- Орехи у многих вызывают аллергию.
- Некоторые орехи содержат антинутриенты, такие как фитаты, мешаю усвоению минералов (замачивание и обжарка могут снизить их уровень).
- Употребление большого количества орехов может вызвать дискомфорт в животе или метеоризм из-за высокого содержания клетчатки и жиров.
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Александр Мясников
Медицина
Врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий
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