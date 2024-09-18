Биотехнолог Куликов: употребление картофеля снижает риск рака и способствует похудению
В последнее время картофель всё больше критикуют из-за содержания крахмала, высокого гликемического индекса и избыточной калорийности при некоторых видах готовки. Завкафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов, напротив, посоветовал россиянам чаще есть этот продукт.
Похудеть поможет картофельный сок (предварительно посоветуйтесь с врачом).
По словам специалиста, употребление небольшой порции картофеля обеспечит организм третью суточной нормы витамина С. Также он богат витамином К, витаминами группы В, железом и калием. Он помогает повысить выносливость.
Картофель также богат нуклеиновыми и аминокислотами, природными сахарами.
В картофеле есть вещества, которые положительно сказываются на здоровье сердца и снижают риск рака. Свежеотжатый сок картофеля полезен для ЖКТ, печени, эндокринной системы и иммунитета.
— Помимо общего оздоровления организма, сок картофеля способствует похудению. Однако стоит помнить о том, что если вы решите применять сокотерапию для снижения веса, нужно придерживаться определенных правил и не употреблять картофельный сок дольше 14 дней подряд, — отметил Куликов.
Для сохранения полезных свойств продукта его нужно правильно готовить. Полезнее всего тушить картофель.
Картофель, как известно, богат калием. Это важный минерал, который играет ключевую роль в поддержании здоровья.
Например, в регуляция артериального давления. Калий помогает поддерживать нормальное кровяное давление, способствуя расслаблению стенок кровеносных сосудов и снижая воздействие натрия. Также калий играет важную роль в поддержании водного баланса в организме, что необходимо для нормального функционирования клеток и тканей.
Регулярное употребление продуктов, богатых калием, может помочь снизить риск образования камней в почках.
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