Биотехнолог Куликов: употребление картофеля снижает риск рака и способствует похудению

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картофель

В последнее время картофель всё больше критикуют из-за содержания крахмала, высокого гликемического индекса и избыточной калорийности при некоторых видах готовки. Завкафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов, напротив, посоветовал россиянам чаще есть этот продукт.

Похудеть поможет картофельный сок (предварительно посоветуйтесь с врачом).

По словам специалиста, употребление небольшой порции картофеля обеспечит организм третью суточной нормы витамина С. Также он богат витамином К, витаминами группы В, железом и калием. Он помогает повысить выносливость.

Картофель также богат нуклеиновыми и аминокислотами, природными сахарами.

В картофеле есть вещества, которые положительно сказываются на здоровье сердца и снижают риск рака. Свежеотжатый сок картофеля полезен для ЖКТ, печени, эндокринной системы и иммунитета.

— Помимо общего оздоровления организма, сок картофеля способствует похудению. Однако стоит помнить о том, что если вы решите применять сокотерапию для снижения веса, нужно придерживаться определенных правил и не употреблять картофельный сок дольше 14 дней подряд, отметил Куликов. 

Для сохранения полезных свойств продукта его нужно правильно готовить. Полезнее всего тушить картофель.

Картофель, как известно, богат калием. Это важный минерал, который играет ключевую роль в поддержании здоровья.

Например, в регуляция артериального давления. Калий помогает поддерживать нормальное кровяное давление, способствуя расслаблению стенок кровеносных сосудов и снижая воздействие натрия. Также калий играет важную роль в поддержании водного баланса в организме, что необходимо для нормального функционирования клеток и тканей.

Регулярное употребление продуктов, богатых калием, может помочь снизить риск образования камней в почках.

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