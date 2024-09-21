В Роспотребнадзоре сообщили о стремительном распространении нового штамма коронавируса XEC. Какие у него симптомы?

лихорадка,

насморк,

боль в горле,

кашель,

потеря обоняния,

потеря аппетита,

усталость,

головная боль.

заложенность носа;

першение в горле;

сухой кашель;

температура не выше 38,5;

реже: тошнота, рвота, жидкий стул, головные боли, слабость и утомляемость.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.