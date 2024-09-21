В Роспотребнадзоре сообщили о стремительном распространении нового штамма коронавируса XEC. Какие у него симптомы?

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мужчина

В мире быстро распространяется новый вариант коронавируса XEC. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— Хотя XEC распространяется быстро, он проявляется аналогично другим недавним подвариантам «омикрона», — отметили в ведомстве.

XEC впервые был обнаружен в Германии в июне, далее он был выявлен еще в нескольких странах. Его образцы загрузили в международную базу данных GISAID только в сентябре, хотя имеются данные, что этот штамм наблюдался в мае в Италии.

XEC — это комбинация двух подвариантов омикрон-штамма FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3.

Симптомы ХЕС схожи с предыдущими вариантами: 
  • лихорадка, 
  • насморк,
  • боль в горле, 
  • кашель, 
  • потеря обоняния, 
  • потеря аппетита, 
  • усталость, 
  • головная боль.
По словам врачей, сейчас у заразившихся коронавирусом не пропадает обоняние, нет тотальной слабости.

Ранее сообщалось, что в этом году выявлены варианты штамма COVID-19 эрис и пирола, а летом появился вариант омикрона FliRT. Каждый новый штамм отличается большей заразностью, но болезнь протекает легче, без серьезных осложнений.

Симптомы FliRT:
  • заложенность носа;
  • першение в горле;
  • сухой кашель;
  • температура не выше 38,5;
  • реже: тошнота, рвота, жидкий стул, головные боли, слабость и утомляемость.

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Теги : коронавирус, симптомы заболевания