В Роспотребнадзоре сообщили о стремительном распространении нового штамма коронавируса XEC. Какие у него симптомы?
В мире быстро распространяется новый вариант коронавируса XEC. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
— Хотя XEC распространяется быстро, он проявляется аналогично другим недавним подвариантам «омикрона», — отметили в ведомстве.
XEC впервые был обнаружен в Германии в июне, далее он был выявлен еще в нескольких странах. Его образцы загрузили в международную базу данных GISAID только в сентябре, хотя имеются данные, что этот штамм наблюдался в мае в Италии.
XEC — это комбинация двух подвариантов омикрон-штамма FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3.
Симптомы ХЕС схожи с предыдущими вариантами:
- лихорадка,
- насморк,
- боль в горле,
- кашель,
- потеря обоняния,
- потеря аппетита,
- усталость,
- головная боль.
Ранее сообщалось, что в этом году выявлены варианты штамма COVID-19 эрис и пирола, а летом появился вариант омикрона FliRT. Каждый новый штамм отличается большей заразностью, но болезнь протекает легче, без серьезных осложнений.
Симптомы FliRT:
- заложенность носа;
- першение в горле;
- сухой кашель;
- температура не выше 38,5;
- реже: тошнота, рвота, жидкий стул, головные боли, слабость и утомляемость.
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