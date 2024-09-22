Врач Волкова: употребление магазинных пельменей может привести к ожирению, домашние тоже нежелательно есть каждый день
Пельмени, купленные в магазине, нельзя употреблять на постоянной основе, особенно если мы говорим об ультрапереработанной пище. Домашние пельмени тоже не стоит есть каждый день, если человек хочет снизить вес или сохранить имеющийся.
Ежедневное употребление пельменей может привести к ожирению, рассказала врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
— Если мы говорим о продукте, который был произведен на заводе, то есть это ультрапереработанная пища, то, конечно, это тот продукт, который должен минимально содержаться в нашем ежедневном рационе. Эти продукты, как правило, вызывают ожирение, — отметила специалист.
Домашними пельменями разнообразить рацион безопасно, но не стоит делать это часто, добавила она.
- Пельмени могут быть слишком калорийными, особенно если они приготовлены с жирным мясом или подаются с калорийными соусами, такими как сметана.
- Обычно они готовятся из белой муки, что делает их бедными клетчаткой. Низкое потребление клетчатки приводит к проблемам с пищеварением.
- Многие готовые пельмени содержат слишком много соли, это особенно опасно для гипертоников.
- Готовые пельмени могут содержать консерванты, искусственные добавки и усилители вкуса.
- Если пельмени неправильно приготовлены или хранились в ненадлежащих условиях, это может привести к пищевым отравлениям.
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