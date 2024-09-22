Врач Волкова: употребление магазинных пельменей может привести к ожирению, домашние тоже нежелательно есть каждый день

Пельмени могут быть слишком калорийными, особенно если они приготовлены с жирным мясом или подаются с калорийными соусами, такими как сметана.

Обычно они готовятся из белой муки, что делает их бедными клетчаткой. Низкое потребление клетчатки приводит к проблемам с пищеварением.

Многие готовые пельмени содержат слишком много соли, это особенно опасно для гипертоников.

Готовые пельмени могут содержать консерванты, искусственные добавки и усилители вкуса.

Если пельмени неправильно приготовлены или хранились в ненадлежащих условиях, это может привести к пищевым отравлениям.

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