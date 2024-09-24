Врач Сулиманов назвал главный симптом панцирного рака груди: его можно сразу заметить

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женщина

Как рассказал врач-онколог Магомед Сулиманов, у рака рака молочной железы есть несколько разновидностей: узловой, плоскоклеточный (диффузный) и панцирный. 

Самая распространенная — узловая форма рака. Признаки — плотные узлы в молочной железе, их размеры могут варьировать от 1 до 5 см и более.

Особенность диффузного рака — злокачественные новообразования разрастаются по всей площади железы, не имея четких границ.

— Наиболее редкая форма рака молочной железы — панцирная. Внешне этот рак можно сразу заметить визуально, — отметил врач.

Кожа в месте появления опухоли, то есть вокруг соска, сморщивается и покрывается плотной коркой, напоминающей панцирь. Молочная железа делается меньше и уплотняется. 

Еще одна особенность панцирного рака — метастазы поражают, прежде всего, лимфатические узлы.

— Выделения из соска, даже незначительные, могут быть тревожным признаком и требуют особого внимания, — подчеркнул онколог.

Классические признаки рака молочной железы:
  • Уплотнения или образования в груди. Появление твердых участков или шишек в молочной железе, они могут и безболезненными, болезненными.
  • Необычные изменения в форме, размере или симметрии молочных желез.
  • Изменения кожи. Появление покраснения, отечности, втяжения кожи или «апельсиновой корки» на поверхности груди.
  • Выделения из соска. Они могут быть прозрачными, кровянистыми или желтоватыми.
  • Необъяснимая боль в груди или соске, которая не связана с менструальным циклом.
  • Втяжение соска или изменения его структуры, такие как трещины или язвы.
  • Увеличение лимфатических узлов в подмышечной области или в области ключицы.

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