Врач Сулиманов назвал главный симптом панцирного рака груди: его можно сразу заметить
Как рассказал врач-онколог Магомед Сулиманов, у рака рака молочной железы есть несколько разновидностей: узловой, плоскоклеточный (диффузный) и панцирный.
Самая распространенная — узловая форма рака. Признаки — плотные узлы в молочной железе, их размеры могут варьировать от 1 до 5 см и более.
Особенность диффузного рака — злокачественные новообразования разрастаются по всей площади железы, не имея четких границ.
— Наиболее редкая форма рака молочной железы — панцирная. Внешне этот рак можно сразу заметить визуально, — отметил врач.
Кожа в месте появления опухоли, то есть вокруг соска, сморщивается и покрывается плотной коркой, напоминающей панцирь. Молочная железа делается меньше и уплотняется.
Еще одна особенность панцирного рака — метастазы поражают, прежде всего, лимфатические узлы.
— Выделения из соска, даже незначительные, могут быть тревожным признаком и требуют особого внимания, — подчеркнул онколог.
Классические признаки рака молочной железы:
- Уплотнения или образования в груди. Появление твердых участков или шишек в молочной железе, они могут и безболезненными, болезненными.
- Необычные изменения в форме, размере или симметрии молочных желез.
- Изменения кожи. Появление покраснения, отечности, втяжения кожи или «апельсиновой корки» на поверхности груди.
- Выделения из соска. Они могут быть прозрачными, кровянистыми или желтоватыми.
- Необъяснимая боль в груди или соске, которая не связана с менструальным циклом.
- Втяжение соска или изменения его структуры, такие как трещины или язвы.
- Увеличение лимфатических узлов в подмышечной области или в области ключицы.
Читайте также: Токсиколог Кутушов: ваше здоровье может быть под угрозой, если выбрать неправильную сковороду и кастрюлю.
Еще по теме: Если руки или ноги чешутся в определенное время дня, это может указывать на жировую болезнь печени.
Можно почитать: Онколог Назлиев рассказал, какой стиральный порошок может вызвать рак кожи.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий