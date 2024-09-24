Врач Сулиманов назвал главный симптом панцирного рака груди: его можно сразу заметить

Уплотнения или образования в груди. Появление твердых участков или шишек в молочной железе, они могут и безболезненными, болезненными.

Необычные изменения в форме, размере или симметрии молочных желез.

Изменения кожи. Появление покраснения, отечности, втяжения кожи или «апельсиновой корки» на поверхности груди.

Выделения из соска. Они могут быть прозрачными, кровянистыми или желтоватыми.

Необъяснимая боль в груди или соске, которая не связана с менструальным циклом.

Втяжение соска или изменения его структуры, такие как трещины или язвы.

Увеличение лимфатических узлов в подмышечной области или в области ключицы.

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