В российских регионах выявили случаи заболевания новым вариантом коронавируса XEC. На что жалуются пациенты?

лихорадка,

боль в горле,

кашель,

потеря аппетита,

боли в теле,

усталость,

головная боль

насморк.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.