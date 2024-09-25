В российских регионах выявили случаи заболевания новым вариантом коронавируса XEC. На что жалуются пациенты?
В Роспотребнадзоре зафиксировали два случая заболевания коронавирусом, возбудителем которого является XEC. Заболели жители Ростовской области и Уфы.
По словам специалистов, этот вариант имеет схожие симптомы с более ранними субвариантами FLiRT.
— XEC наиболее распространен во Франции, где на него приходится около 21 процента секвенированных образцов. Он также набирает обороты в Германии и Великобритании, где на него приходится 15 и 8 процентов секвенированных образцов соответственно, — отметили в ведомстве.
Особых рекомендаций в связи с появлением нового варианта вируса эксперты. Россиянам традиционно рекомендуют использовать маски, регулярно мыть руки с мылом, избегать контакта с больными людьми, проветривать помещения.
XEC — комбинация двух более ранних подвариантов омикрона FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3. Его симптомы похожи на другие варианты ковида:
- лихорадка,
- боль в горле,
- кашель,
- потеря аппетита,
- боли в теле,
- усталость,
- головная боль
- насморк.
Особенности ХЕС:
Респираторный дистресс — один из характерных симптомов XEC. Пациенты жалуются на сбивчивое, затрудненное дыхание, стеснение в груди.
— XEC имеет тенденцию вызывать более серьезные респираторные осложнения по сравнению с более ранними штаммами, — отметили врачи международной сети больниц Medicover Hospitals.
Постоянный кашель — еще один отличительный признак XEC.
Ранее медики отмечали, что сейчас у заразившихся коронавирусом не пропадает обоняние, нет тотальной слабости.
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