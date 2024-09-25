В российских регионах выявили случаи заболевания новым вариантом коронавируса XEC. На что жалуются пациенты?

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врач

В Роспотребнадзоре зафиксировали два случая заболевания коронавирусом, возбудителем которого является XEC. Заболели жители Ростовской области и Уфы.

По словам специалистов, этот вариант имеет схожие симптомы с более ранними субвариантами FLiRT.

— XEC наиболее распространен во Франции, где на него приходится около 21 процента секвенированных образцов. Он также набирает обороты в Германии и Великобритании, где на него приходится 15 и 8 процентов секвенированных образцов соответственно, — отметили в ведомстве.

Особых рекомендаций в связи с появлением нового варианта вируса эксперты. Россиянам традиционно рекомендуют использовать маски, регулярно мыть руки с мылом, избегать контакта с больными людьми, проветривать помещения. 

XEC — комбинация двух более ранних подвариантов омикрона FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3. Его симптомы похожи на другие варианты ковида: 

  • лихорадка, 
  • боль в горле, 
  • кашель, 
  • потеря аппетита, 
  • боли в теле, 
  • усталость, 
  • головная боль
  • насморк.

Особенности ХЕС:

Респираторный дистресс — один из характерных симптомов XEC. Пациенты жалуются на сбивчивое, затрудненное дыхание, стеснение в груди.

— XEC имеет тенденцию вызывать более серьезные респираторные осложнения по сравнению с более ранними штаммами, — отметили врачи международной сети больниц Medicover Hospitals.

Постоянный кашель — еще один отличительный признак XEC.

Ранее медики отмечали, что сейчас у заразившихся коронавирусом не пропадает обоняние, нет тотальной слабости.

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