Терапевт Попова: при большинстве ОРВИ человек заразен пять-семь дней

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мужчина

Важно знать, сколько времени заболевший ОРЗ или ОРВИ человек остается заразным, создавая опасность для окружающих. По словам терапевта Екатерины Поповой, речь может идти о 5-7 днях.

— При обычной простуде максимальное выделение вирусов происходит в первые три дня и снижается к пятому дню. При гриппе — первые пять-семь дней,отметила медик.

При ротавирусе возбудитель попадает в окружающую среду, пока у человека сохраняются симптомы (3-7 дней). Краснуха является рекордсменом по длительности выделения возбудителя, — до 21 дня с появления высыпаний. 

— При кори вирус выделяется до четвертого дня от первых высыпаний, при ветряной оспе — до пятого дня после последнего высыпания, — рассказала Попова.

Она напомнила, опоясывающий герпес и ветрянку вызывает один и тот же вирус, он очень заразен.

Напомним симптомы гриппа:
  • Высокая температура. Обычно выше 38°C, может сопровождаться ознобом.
  • Кашель. Сухой и раздражающий, может усиливаться.
  • Боль в горле.
  • Насморк или заложенность носа.
  • Головная боль.
  • Мышечные и суставные боли.
  • Усталость и слабость.
  • Иногда рвота и диарея.

Грипп может быть опасен, особенно для людей с ослабленным иммунитетом, пожилых людей и маленьких детей. Если вы заболели, важно соблюдать постельный режим, пить много жидкости и при необходимости обращаться к врачу. 

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Теги : грипп, ОРВИ, заразность