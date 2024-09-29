Терапевт Попова: при большинстве ОРВИ человек заразен пять-семь дней
Важно знать, сколько времени заболевший ОРЗ или ОРВИ человек остается заразным, создавая опасность для окружающих. По словам терапевта Екатерины Поповой, речь может идти о 5-7 днях.
— При обычной простуде максимальное выделение вирусов происходит в первые три дня и снижается к пятому дню. При гриппе — первые пять-семь дней, — отметила медик.
При ротавирусе возбудитель попадает в окружающую среду, пока у человека сохраняются симптомы (3-7 дней). Краснуха является рекордсменом по длительности выделения возбудителя, — до 21 дня с появления высыпаний.
— При кори вирус выделяется до четвертого дня от первых высыпаний, при ветряной оспе — до пятого дня после последнего высыпания, — рассказала Попова.
Она напомнила, опоясывающий герпес и ветрянку вызывает один и тот же вирус, он очень заразен.
Напомним симптомы гриппа:
- Высокая температура. Обычно выше 38°C, может сопровождаться ознобом.
- Кашель. Сухой и раздражающий, может усиливаться.
- Боль в горле.
- Насморк или заложенность носа.
- Головная боль.
- Мышечные и суставные боли.
- Усталость и слабость.
- Иногда рвота и диарея.
Грипп может быть опасен, особенно для людей с ослабленным иммунитетом, пожилых людей и маленьких детей. Если вы заболели, важно соблюдать постельный режим, пить много жидкости и при необходимости обращаться к врачу.
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