Терапевт Попова: при большинстве ОРВИ человек заразен пять-семь дней

Высокая температура. Обычно выше 38°C, может сопровождаться ознобом.

Кашель. Сухой и раздражающий, может усиливаться.

Боль в горле.

Насморк или заложенность носа.

Головная боль.

Мышечные и суставные боли.

Усталость и слабость.

Иногда рвота и диарея.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.