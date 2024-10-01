Лор Балакин: в этом сезоне ОРВИ часто осложняется отитом. Как не допустить воспаление?

Сильная «стреляющая» боль, может усиливаться при лежании или жевании.

Снижение слуха

Выделения из уха. Могут быть прозрачными, гнойными или кровянистыми.

Заложенность уха

Повышение температуры тела, особенно у детей.

Головная боль

Проблемы с балансом. В некоторых случаях могут возникать головокружения.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.