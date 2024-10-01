Лор Балакин: в этом сезоне ОРВИ часто осложняется отитом. Как не допустить воспаление?

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По словам оториноларинголога Александра Балакина, в нынешнем сезоне ОРЗ И ОРВИ часто сопутствует отит — воспаление уха. Что нужно сделать, чтобы не допустить его?

Отит необходимо лечить у врача, но боль до приема можно уменьшить.

— Для это в ухо можно вставить ватную турунду, смоченную борным спиртом, или закапывать препараты вроде отипакса или лоротокса, их много. Хорошо сделать водочный компресс или выпить обычные обезболивающие, — посоветовал медик.

Очень важно, снимать отек слизистой в носоглотке, чтобы нос дышал. Можно использовать сосудосуживающие препараты, а также спреи с кортикостероидами. 

— Но с препаратами, сужающими сосуды, нужно быть острожными, чтобы не развилась зависимость, использовать их надо не более 4-х дней. В самом крайнем случае, не дольше недели, — предупредил Балакин.

Симптомы отита:
  • Сильная «стреляющая» боль, может усиливаться при лежании или жевании.
  • Снижение слуха
  • Выделения из уха. Могут быть прозрачными, гнойными или кровянистыми.
  • Заложенность уха
  • Повышение температуры тела, особенно у детей.
  • Головная боль
  • Проблемы с балансом. В некоторых случаях могут возникать головокружения.
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