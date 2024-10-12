Врач Карданов: ожирение является одним из четырех условий, при которых артроз развивается в молодом возрасте

высокие нагрузки на сустав

процесс старения организма

арушения осевой нагрузки при искривлении позвоночника.

Боль в суставах. Часто усиливается при движении, может быть постоянной или периодической.

Отечность. Суставы могут увеличиваться в размере из-за воспаления.

Скованность. Утреннее или после длительного покоя ощущение жесткости в суставах.

Покраснение и тепло. Кожа над пораженными суставами может быть красной и теплой на ощупь.

Ограничение подвижности.

Общая усталость и слабость

Деформация суставов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.