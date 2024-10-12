Врач Карданов: ожирение является одним из четырех условий, при которых артроз развивается в молодом возрасте

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Доктор медицинских наук, ортопед-травматолог Андрей Карданов рассказал, при каких условиях артроз может развиться в молодом возрасте. Классически это заболевание считается возрастным, то есть им обычно страдают пожилые люди.

— Артрозы — это болезнь пожилых людей. Однако, если молодой человек будет вести малоподвижный образ жизни, у него будет ожирение, нарушенный водный режим, а также риск повышенного травматизма, то заболевание может «помолодеть», — подчеркнул Карданов.

При артрозе необратимые изменения в суставе вызывает не воспаление, а естественный износ. К этому могут привести:

  • высокие нагрузки на сустав
  • процесс старения организма
  • арушения осевой нагрузки при искривлении позвоночника.

Основную роль в развитии заболевания играет наследственный фактор, либо травмы костей и суставов.

Чем артрит отличается от артроза? При этих болезнях страдают суставы, но причины и симптомы разные.

Артрит — это воспалительное заболевание, артроз — дегенеративно-дистрофическое, — то есть это разрушение сустава, отметил Карданов.

Артриты различают по причине воспаления (ревматоидный, псориатический, подагрический и другие), артрозы — по причине возникновения (первичный, посттравматический, вторичный).

Признаки артрита могут варьироваться в зависимости от типа заболевания, но есть общие симптомы:
  • Боль в суставах. Часто усиливается при движении, может быть постоянной или периодической.
  • Отечность. Суставы могут увеличиваться в размере из-за воспаления.
  • Скованность. Утреннее или после длительного покоя ощущение жесткости в суставах.
  • Покраснение и тепло. Кожа над пораженными суставами может быть красной и теплой на ощупь.
  • Ограничение подвижности.
  • Общая усталость и слабость 
  • Деформация суставов.

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