Врач Карданов: ожирение является одним из четырех условий, при которых артроз развивается в молодом возрасте
Доктор медицинских наук, ортопед-травматолог Андрей Карданов рассказал, при каких условиях артроз может развиться в молодом возрасте. Классически это заболевание считается возрастным, то есть им обычно страдают пожилые люди.
— Артрозы — это болезнь пожилых людей. Однако, если молодой человек будет вести малоподвижный образ жизни, у него будет ожирение, нарушенный водный режим, а также риск повышенного травматизма, то заболевание может «помолодеть», — подчеркнул Карданов.
При артрозе необратимые изменения в суставе вызывает не воспаление, а естественный износ. К этому могут привести:
- высокие нагрузки на сустав
- процесс старения организма
- арушения осевой нагрузки при искривлении позвоночника.
Основную роль в развитии заболевания играет наследственный фактор, либо травмы костей и суставов.
Чем артрит отличается от артроза? При этих болезнях страдают суставы, но причины и симптомы разные.
Артрит — это воспалительное заболевание, артроз — дегенеративно-дистрофическое, — то есть это разрушение сустава, отметил Карданов.
Артриты различают по причине воспаления (ревматоидный, псориатический, подагрический и другие), артрозы — по причине возникновения (первичный, посттравматический, вторичный).
Признаки артрита могут варьироваться в зависимости от типа заболевания, но есть общие симптомы:
- Боль в суставах. Часто усиливается при движении, может быть постоянной или периодической.
- Отечность. Суставы могут увеличиваться в размере из-за воспаления.
- Скованность. Утреннее или после длительного покоя ощущение жесткости в суставах.
- Покраснение и тепло. Кожа над пораженными суставами может быть красной и теплой на ощупь.
- Ограничение подвижности.
- Общая усталость и слабость
- Деформация суставов.
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