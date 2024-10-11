Исследование: для профилактики деменции нужно съедать одно яйцо в день

возраст (от 65 лет и старше)

гипертония

сахарный диабет

ожирение

курение

избыточное потребление алкоголя

недостаток активности

социальная изоляция

депрессия

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