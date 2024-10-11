Исследование: для профилактики деменции нужно съедать одно яйцо в день

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яйца

Для профилактики слабоумия нужно съедать одно яйцо в день. К такому выводу пришли учёные из Китая и Великобритании. 

В исследовании участвовали набранные случайным образом 233 человека с деменцией и столько же без. Медики изучали их рацион питания за два года и другие факторы риска хронических болезней. 

Выяснилось, что участники деменцией почти вдвое реже по сравнению с контрольной группой ели яйца ежедневно (28,3% против 41,6%)

Это может указывать на связь умеренного потребления яиц и снижения риска развития деменции. Если нет противопоказаний, ученые советуют съедать по одному куриному яйцу в день.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова не рекомендует есть яйца ежедневно.

— Во-первых, они  очень калорийны, и чрезмерное употребление может привести к набору веса и образованию бляшек в сосудах. Во-вторых, для хорошего самочувствия необходим разнообразный рацион. Какой бы полезной не была еда, всего должно быть в меру, — считает она.

Отметим, что калорийность сырого яйца среднего размера составляет 70 ккал, а самого крупного — 90. Так как в процессе готовки энергетическая ценность меняется, в готовом продукте будет насчитываться от 125 ккал до 195 ккал.

Деменция — термин, которым описывают несколько заболеваний, оказывающих негативное влияние на память, мышление и способность к повседневной деятельности.

Она в основном поражает пожилых людей, однако не у всех людей с наступлением старости развивается деменция.

К факторам, повышающим риск развития деменции, относятся:
  • возраст (от 65 лет и старше)
  • гипертония
  • сахарный диабет
  • ожирение
  • курение
  • избыточное потребление алкоголя
  • недостаток активности
  • социальная изоляция
  • депрессия

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