В российском регионе дети заболевают необычной пневмонией без обычных симптомов: как ее заподозрить

Кашель. Обычно сухой и может быть длительным.

Лихорадка. Небольшое повышение температуры, хотя иногда может быть и высокая.

Боль в горле

Усталость

Затрудненное дыхание

Боль в груди.

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