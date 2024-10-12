В российском регионе дети заболевают необычной пневмонией без обычных симптомов: как ее заподозрить
В Тюмени дети стали чаще болеть необычной пневмонией. Ее особенность в том, что у заболевшего может не быть привычных симптомов этой болезни: жара, одышки и других привычных жалоб.
По словам педиатров, подозрения на такую пневмонию возникают, когда у ребенка долго не проходит кашель.
— Дело в том, что при «классической» пневмонии врач слышит хрипы за счет уплотнения вокруг очага воспаления легочной ткани, которая обладает хорошей проводимостью звука. При микоплазменной пневмонии аускультация дает рассеянные хрипы в умеренном количестве, либо хрипов может вовсе не быть, — рассказал в беседе с 72.RU педиатр Филатовской клиники Никита Борисенков.
Микоплазменной пневмонией, как правило, болеют дети старше 5 лет и взрослые до 40 лет. Такая пневмония очень заразная, инфекция передается через капли воздуха.
Кроме кашля никаких симптомов микоплазменной пневмонии у человека может и не быть, отметил Борисенков.
Вначале кашель сухой, редкий или проявляется в виде покашливания. По мере развития инфекции он становится более частым, назойливым и изнуряющим.
— Он может быть непродуктивным, приводить к болям за грудиной и в эпигастральной области, а также спазматическим или коклюшеподобным. В некоторых случаях кашель может даже заканчиваться рвотой, — сообщил врач.
Микоплазменная пневмония (атипичная) – инфекционная болезнь легких, вызванная микроорганизмами рода Mycoplasma. У них нет клеточной стенки, поэтому они могут существовать только в клетках организма-хозяина.
Пневмония в большинстве случаев односторонняя и поражает нижние отделы лёгких. Иногда к пневмонии присоединяется плеврит. Чаще микоплазма поражает правое легкое. Микоплазменная пневмония отличается тем, что часто присутствуют внелёгочные симптомы.
Классические симптомы:
- Кашель. Обычно сухой и может быть длительным.
- Лихорадка. Небольшое повышение температуры, хотя иногда может быть и высокая.
- Боль в горле
- Усталость
- Затрудненное дыхание
- Боль в груди.
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