Врач Губанова: злоупотребление медом может привести к ожирению
Врач-гастроэнтеролог, терапевт Ирина Губанова рассказала, может ли замена сахара на мед способствовать снижению массы тела. Это очень полезный продукт, но злоупотреблять им нельзя.
Мед высококалориен. 21 грамм (столовая ложка) содержит около 64 калорий и около 17 граммов сахаров.
— Частое употребление меда, являющегося источником простых углеводов, может привести к набору веса и последующему ожирению, что повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и неалкогольной жировой болезни печени, — отметила медик.
Она обратила внимание на высокий гликемический индекс меда, который вызывает резкое увеличение уровня глюкозы в крови. Это приводит к быстрому возникновению чувства голода.
При этом польза польза меда для организма неоспорима. Он богат витаминами группы B и C, в нем много железа, кальция, фосфора, натрия, калия, магния и цинка.
— Благодаря своему уникальному составу, мёд оказывает положительное влияние на здоровье. Он способствует улучшению микроциркуляции, снижению артериального давления и поддерживает нервную систему, обладая успокаивающим эффектом, — подчеркнула врач.
Мед имеет противовоспалительные и антибактериальные свойства, что делает его незаменимым средством при простудах. Он также способствует заживлению слизистой оболочки ЖКТ при воспалениях и повреждениях, действует как пребиотик.
Мед стоит исключить из меню для людей с сахарным диабетом. Помните, он может вызвать сильную аллергию.
Мед не следует добавлять в горячий чай. В условиях высокой температуры он разрушается, и в сухом остатке организм получает лишь «голый» сахар, ведущий к повышению уровня глюкозы.
Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо
Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление
Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий