Врач Кабанов: эмоциональные срывы указывают на недостаток магния в организме. Что нужно есть?

Постоянное чувство усталости и нехватка энергии.

Мышечные спазмы и судороги, особенно в ногах.

Тремор

Изменения в настроении: депрессия, тревожность, раздражительность.

Нерегулярное или повышенное сердцебиение.

Затруднения с вниманием и памятью.

Частые головные боли или мигрени.

Запоры или другие расстройства пищеварения.

Дефицит магния может способствовать снижению плотности костной ткани.

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