Врач Кабанов: эмоциональные срывы указывают на недостаток магния в организме. Что нужно есть?
О вкусных и полезных продуктах, способных снизить уровень тревожности, рассказал диетолог-консультант, замдиректора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.
По его словам, эмоциональные срывы могут указывать на недостаток магния в организме, который активно потребляет нервная система.
— Для поддержания его уровня магния следует добавлять в рацион цельнозерновой хлеб, тыквенные семечки, хлеб из муки грубого помола из пшеницы, ржи или ячменя, — отметил Кабанов.
В важным источникам магния относится авокадо, он содержит не только магний, но и калий вместе с ненасыщенными жирами. Такое сочетание «дает уникальную поддержку сердцу и сердечно-сосудистой системе в целом», рассказал специалист.
Признаки дефицита магния в орагнизме:
- Постоянное чувство усталости и нехватка энергии.
- Мышечные спазмы и судороги, особенно в ногах.
- Тремор
- Изменения в настроении: депрессия, тревожность, раздражительность.
- Нерегулярное или повышенное сердцебиение.
- Затруднения с вниманием и памятью.
- Частые головные боли или мигрени.
- Запоры или другие расстройства пищеварения.
- Дефицит магния может способствовать снижению плотности костной ткани.
Магнием богаты орехи (миндаль, фундук), семена (тыквенные, подсолнечные), зеленые овощи (шпинат), бобы, фасоль, цельнозерновые продукты (ржаной хлеб), морепродукты (креветки, устрицы), шоколад, бананы, авокадо и другие
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