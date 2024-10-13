Врач Смирнова рассказала о причине упадка сил при частом употреблении кофе, энергетиков и фастфуда

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женщина

Эндокринолог Галина Смирнова рассказала, чем можно заменить кофе и энергетики для поддержания продуктивности. Она предложила здоровые альтернативы.

Сладости, фастфуд, напитки с кофеином снижают уровень энергии, несмотря на кажущийся прилив сил это — ненадолго. Дело в том, что такая еда приводит к резкому скачку глюкозы в крови. Глюкоза превращается в жир, что повышает уровень триглицеридов, снижая внимание и концентрацию.

— Затем наступает период отката. Многие спустя пару часов после чашки кофе сталкивались с упадком сил, потерей концентрации — это и есть тот самый откат,объяснила эксперт.

Злоупотребление кофеина приводит к гиперстимуляции, вызывая тревожность и рассеянность.

Как поддерживать стабильный уровень энергии? Смирнова рекомендует добавлять в свой рацион фрукты, овощи, орехи и растительные жиры. Они богаты витаминами, микроэлементами и полезными жирами, что помогает избегать резких спадов энергии. 

Чтобы избежать резких спадов энергии, важно соблюдать питьевой режим и есть небольшими порциями каждые 2-3 часа.

Правильное питание, физическая активность и достаточный сон способствуют повышению энергии и концентрации.

Медики предупреждают: фастфуд часто содержит много калорий, что может привести к избыточному весу и ожирению. В нем обычно присутствуют трансжиры и насыщенные жиры, которые повышают уровень холестерина и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Высокое содержание сахара и соли может способствовать развитию диабета, гипертонии и других заболеваний.

Исследования показывают, что регулярное потребление фастфуда может быть связано с повышенным уровнем депрессии и тревожности. Кроме того, высокое содержание сахара, жиров и соли может вызывать привыкание.

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Теги : фастфуд, кофеин, упадок сил