Врач Смирнова рассказала о причине упадка сил при частом употреблении кофе, энергетиков и фастфуда
Эндокринолог Галина Смирнова рассказала, чем можно заменить кофе и энергетики для поддержания продуктивности. Она предложила здоровые альтернативы.
Сладости, фастфуд, напитки с кофеином снижают уровень энергии, несмотря на кажущийся прилив сил это — ненадолго. Дело в том, что такая еда приводит к резкому скачку глюкозы в крови. Глюкоза превращается в жир, что повышает уровень триглицеридов, снижая внимание и концентрацию.
— Затем наступает период отката. Многие спустя пару часов после чашки кофе сталкивались с упадком сил, потерей концентрации — это и есть тот самый откат, — объяснила эксперт.
Злоупотребление кофеина приводит к гиперстимуляции, вызывая тревожность и рассеянность.
Как поддерживать стабильный уровень энергии? Смирнова рекомендует добавлять в свой рацион фрукты, овощи, орехи и растительные жиры. Они богаты витаминами, микроэлементами и полезными жирами, что помогает избегать резких спадов энергии.
Чтобы избежать резких спадов энергии, важно соблюдать питьевой режим и есть небольшими порциями каждые 2-3 часа.
Правильное питание, физическая активность и достаточный сон способствуют повышению энергии и концентрации.
Медики предупреждают: фастфуд часто содержит много калорий, что может привести к избыточному весу и ожирению. В нем обычно присутствуют трансжиры и насыщенные жиры, которые повышают уровень холестерина и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Высокое содержание сахара и соли может способствовать развитию диабета, гипертонии и других заболеваний.
Исследования показывают, что регулярное потребление фастфуда может быть связано с повышенным уровнем депрессии и тревожности. Кроме того, высокое содержание сахара, жиров и соли может вызывать привыкание.
Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо
Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление
Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий