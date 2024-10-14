Онколог Басанов: проявления рака кишечника могут быть малозаметными. На что обратить внимание?
На ранней стадии проявления рака кишечника могут быть малозаметными. Онколог Руслан Басанов рассказал, на какие симптомы следует обратить внимание.
Речь идет о чередовании диареи и запоров, анемии, дискомфорте в животе и потере веса. Далее могут начаться боли при дефекации, кровь в стуле, изжога, тошнота и рвота.
— Для второй стадии характерны увеличение опухоли до 5 см с поражением лимфоузлов. На последующих стадиях опухоль вырастает до 10 см, наблюдаются поражение мышечного слоя и регионарных лимфоузлов. На последней стадии, как правило, опухоль достигает 10 см с метастазами в другие органы и ткани, — отметил медик.
Рак кишечника чаще всего развивается в толстом кишечнике, ему обычно подвержены люди старше 45 лет.
Факторы риска включают:
- хронические воспалительные заболевания,
- полипы в кишечнике,
- неправильный режим питания, ожирение и недостаток физической активности.
Риск заболеть возрастает с возрастом.
Классические признака рака кишечника:
- Изменения в стуле: диарея или запоры, которые продолжаются более нескольких дней; изменение консистенции стула (например, он становится более тонким).
- Кровь в стуле. Наличие крови в стуле или на туалетной бумаге. Черный, смолистый стул указывает на внутреннее кровотечение.
- Постоянные боли или дискомфорт в животе, включая спазмы или колики. Чувство полноты или вздутия.
- Потеря аппетита или ощущение сытости после небольшого количества пищи.
- Непроходимость кишечника.
- Симптомы анемии, такие как бледность, головокружение и одышка.
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