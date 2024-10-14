Онколог Басанов: проявления рака кишечника могут быть малозаметными. На что обратить внимание?

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На ранней стадии проявления рака кишечника могут быть малозаметными. Онколог Руслан Басанов рассказал, на какие симптомы следует обратить внимание.

Речь идет о чередовании диареи и запоров, анемии, дискомфорте в животе и потере веса. Далее могут начаться боли при дефекации, кровь в стуле, изжога, тошнота и рвота.

— Для второй стадии характерны увеличение опухоли до 5 см с поражением лимфоузлов. На последующих стадиях опухоль вырастает до 10 см, наблюдаются поражение мышечного слоя и регионарных лимфоузлов. На последней стадии, как правило, опухоль достигает 10 см с метастазами в другие органы и ткани,отметил медик.

Рак кишечника чаще всего развивается в толстом кишечнике, ему обычно подвержены люди старше 45 лет. 

Факторы риска включают: 
  • хронические воспалительные заболевания, 
  • полипы в кишечнике, 
  • неправильный режим питания, ожирение и недостаток физической активности.

Риск заболеть возрастает с возрастом.

Классические признака рака кишечника:  
  • Изменения в стуле: диарея или запоры, которые продолжаются более нескольких дней; изменение консистенции стула (например, он становится более тонким).
  • Кровь в стуле. Наличие крови в стуле или на туалетной бумаге. Черный, смолистый стул указывает на внутреннее кровотечение.
  • Постоянные боли или дискомфорт в животе, включая спазмы или колики. Чувство полноты или вздутия.
  • Потеря аппетита или ощущение сытости после небольшого количества пищи.
  • Непроходимость кишечника.
  • Симптомы анемии, такие как бледность, головокружение и одышка.

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