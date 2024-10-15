Эксперт Дорохов: гороховый и грибной супы нельзя хранить больше суток
О том, сколько могут храниться домашние супы, рассказал доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
Он напомнил, что домашний суп не проходит процесс пастеризации или консервации, как промышленные продукты. Срок хранения готовых супов при температуре от 2 до 6 градусов составляет не больше двух суток, подчеркнул эксперт.
При температуре выше 6 градусов начинают активно размножаться патогенные бактерии, способные вызвать серьезные пищевые отравления. Наиболее опасные — сальмонелла, листерия и стафилококк.
Срок хранения супа во многом зависит от его ингредиентов. Грибной и гороховый супы портятся быстро — их лучше съесть в течение суток. Молочные супы лучше употребить не позднее, чем в течение 12 часов после приготовления.
— Это связано с тем, что в таких супах содержится лактоза и большое количество белков и жиров, которые являются благоприятной средой для роста бактерий, — отметил Дорохов.
Сокращает срок хранения наличие в супах большого количества свежей зелени и яиц.
Рассольник, солянка и другие супы с маринадами пригодны в пищу и по истечении двух суток. Лучше удобнее приготовить бульон-основу и добавлять необходимые компоненты.
Другие советы эксперта:
- Не оставляйте супы при комнатной температуре более трех часов.
- Не давайте детям первые блюда, которые хранились в холодильнике более суток.
- После приготовления охлаждайте суп до комнатной температуры, делите его на порции и помещайте каждую из них в холодильник в герметичном контейнере.
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