Эксперт Дорохов: гороховый и грибной супы нельзя хранить больше суток

Не оставляйте супы при комнатной температуре более трех часов.

Не давайте детям первые блюда, которые хранились в холодильнике более суток.

После приготовления охлаждайте суп до комнатной температуры, делите его на порции и помещайте каждую из них в холодильник в герметичном контейнере.

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