Онколог Черёмушкин о раке легких: появление крови — первое, что должно насторожить
Врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черёмушкин рассказал, почему в структуре онкозаболеваний первое место по летальности занимает рак легких — почти 17% смертей.
— Самый большой процент заболеваемости онкологией связан с первой линией обороны — это легкие. Когда вы вдыхаете, поглощаете кислород, идет отложение всех химических, вирусных, бактериальных патологий, — отметил медик.
По его словам, большая часть населения, особенно курильщики, имеют хронические воспалительные процессы в лёгких.
Маленькую опухоль в легком обнаружить самостоятельно невозможно. Но есть тревожные признаки.
— Вокруг опухоли образуется большое количество ранимых сосудов, поэтому появление крови — первое, что должно насторожить, — подчеркнул онколог.
Также нужно обращать внимание на потерю веса, слабость, температуру — общие симптомы интоксикации.
С курением связаны 85-90% случаев рака легкого, одного из самых летальных видов онкологии, рассказывал ранее торакальный хирург и врач-онколог Андрей Нефедов. Лучший выход — как можно быстрее бросить курить. Через год после прекращения курения риск развития рака легких уменьшается на 6%, отметил медик.
Напомним признаки рака легких:
1. Постоянный кашель. Появление постоянного кашля, особенно если он продолжается более двух недель, может быть признаком рака легких. Кашель может быть сухим или с отхаркиванием мокроты, иногда с примесью крови.
2. Затрудненное дыхание. Появление затрудненного дыхания, чувства одышки или учащенного дыхания связано с раком легких, особенно если эти симптомы появляются без видимых причин.
3. Боль в груди. Появление боли в груди, которая усиливается при глубоком вдохе, кашле или смещении тела, считают признаком рака легких.
4. Потеря веса. Потеря веса, особенно если она значительная и происходит без изменения образа жизни или диеты, может быть связана с раком легких.
5. Усталость и слабость. Появление постоянной усталости, слабости или общего недомогания связывают с раком легких.
6. Повышенная чувствительность к инфекциям. Легкие, пораженные раком, более уязвимы для инфекций.
Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо
Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление
Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий