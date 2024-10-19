Онколог Черёмушкин о раке легких: появление крови — первое, что должно насторожить

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Врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черёмушкин рассказал, почему в структуре онкозаболеваний первое место по летальности занимает рак легких — почти 17% смертей. 

— Самый большой процент заболеваемости онкологией связан с первой линией обороны — это легкие. Когда вы вдыхаете, поглощаете кислород, идет отложение всех химических, вирусных, бактериальных патологий, — отметил медик.

По его словам, большая часть населения, особенно курильщики, имеют хронические воспалительные процессы в лёгких.

Маленькую опухоль в легком обнаружить самостоятельно невозможно. Но есть тревожные признаки.

— Вокруг опухоли образуется большое количество ранимых сосудов, поэтому появление крови — первое, что должно насторожить, — подчеркнул онколог.

Также нужно обращать внимание на потерю веса, слабость, температуру — общие симптомы интоксикации.

С курением связаны 85-90% случаев рака легкого, одного из самых летальных видов онкологии, рассказывал ранее торакальный хирург и врач-онколог Андрей Нефедов. Лучший выход — как можно быстрее бросить курить. Через год после прекращения курения риск развития рака легких уменьшается на 6%, отметил медик.

Напомним признаки рака легких:

1. Постоянный кашель. Появление постоянного кашля, особенно если он продолжается более двух недель, может быть признаком рака легких. Кашель может быть сухим или с отхаркиванием мокроты, иногда с примесью крови.

2. Затрудненное дыхание. Появление затрудненного дыхания, чувства одышки или учащенного дыхания связано с раком легких, особенно если эти симптомы появляются без видимых причин.

3. Боль в груди. Появление боли в груди, которая усиливается при глубоком вдохе, кашле или смещении тела, считают признаком рака легких.

4. Потеря веса. Потеря веса, особенно если она значительная и происходит без изменения образа жизни или диеты, может быть связана с раком легких.

5. Усталость и слабость. Появление постоянной усталости, слабости или общего недомогания связывают с раком легких.

6. Повышенная чувствительность к инфекциям. Легкие, пораженные раком, более уязвимы для инфекций.

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